Denn wie das Schweizer Bundesgericht bestätigt, hat es soeben eine Beschwerde gegen die vom Internationalen Sportgerichtshof (Cas) verhängte Vierjahressperre zurückgewiesen. Doch obwohl nun ein Verdikt des höchsten Schweizer Gerichts vorliegt, ist der wohl spektakulärste Dopingfall des deutschen Profifußballs immer noch nicht abgeschlossen. Denn zum einen laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg weiter. Zum anderen ist dieser Fall nicht nur wissenschaftlich, sondern auch sportjuristisch so verwinkelt, dass er nun noch eine Stelle beschäftigt: die Sportgerichtsbarkeit des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Das liegt an den speziellen Abläufen bei Dopingfällen im Fußball. Anders als in den meisten anderen Sportarten kümmert sich hier der Fachverband selbst um das sogenannte Ergebnismanagement. Nachdem die Nationale-Anti-Doping-Agentur (Nada) im Herbst 2022 den Epo-Befund bei Vuskovic festgestellt hatte, war in der ersten Instanz das DFB-Sportgericht zuständig. Das kam unter der Leitung von Stephan Oberholz zu einem ungewöhnlichen Urteil. Es verhängte gegen Vuskovic eine Zweijahressperre, obwohl der globale Anti-Doping-Code bei Epo-Verstößen eine Vierjahressperre vorsieht.

Das DFB-Bundesgericht will abwarten, bis die Gründe aus der Schweiz vorliegen

So passte dieses Urteil weder Vuskovic noch dem Hamburger SV und der Nada – alle legten Berufung ein. Das geschah bei zwei Stellen. Zum einen beim Cas in Lausanne, der höchsten Instanz der internationalen Sportgerichtsbarkeit; zum anderen bei der nächsten Instanz des Deutschen Fußball-Bundes, die zufällig ebenfalls Bundesgericht heißt. Das DFB-Bundesgericht wiederum entschied, erst einmal den Schweizer Verfahrenszug abzuwarten. Jetzt, wo dieser vorbei ist, kommt es wieder ins Spiel.

Wie genau es weiter vorgeht, bleibt vorerst offen. Man werde abwarten, „bis die Gründe für die Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts vorliegen und ausgewertet werden können“, teilt der DFB mit: „Anschließend wird das DFB-Bundesgericht über das weitere Verfahren im Fall Vuskovic entscheiden.“ Das Schweizer Bundesgericht hat die Gründe für seine Entscheidung bisher nicht versandt, teilt es mit. Üblicherweise prüft es bei Beschwerden gegen Cas-Entscheide keine inhaltlichen Aspekte mehr, sondern nur formale. Andererseits gab es bei gewichtigen Fällen auch schon Ausnahmen.

Sollte der DFB das Verfahren fortführen, droht ein großer sportpolitischer Knall

Vuskovic, 23, hat den Dopingvorwurf stets zurückgewiesen. Im Laufe der Verhandlungen griffen er und seine Verteidiger insbesondere die aus ihrer Sicht fehleranfällige Labormethode an, die seinen angeblichen Epo-Konsum belegen sollte. Bei der sogenannten Sarpage-Methode entscheiden, grob vereinfacht gesagt, Dopinganalytiker per Augenschein, ob die Schattierungen auf bestimmten Laborbildern für körpereigenes oder künstliches Epo sprechen. Zuletzt trug Vuskovics Partei zudem vor, dass es im globalen Anti-Doping-System einen geschlossenen Kreis von gerade mal acht Personen gebe, der diese Entscheidung treffe, und alles so aufgebaut sei, dass es keine Überprüfung von außen geben könne; mithin die Methode „für eine richterliche Überzeugungsbildung per se ungeeignet“ sei. Und weil dieser Vortrag vor dem Cas noch kein Thema war, hätte das DFB-Bundesgericht durchaus einen prozessualen Punkt, um inhaltlich noch mal einzuhaken.

Sollte es dazu kommen, droht allerdings ein großer sportpolitischer Knall. „Für uns ist das Verfahren mit der Entscheidung in der Schweiz abgeschlossen. Was der DFB macht, obliegt dem DFB“, teilt die Nada auf SZ-Anfrage mit. Der Fußball-Weltverband, die Welt-Anti-Doping-Agentur und die Nada hätten „den DFB darauf hingewiesen, dass eine verbandsinterne Fortführung des Verfahrens mit dem internationalen Anti-Doping-Regelwerk nicht vereinbar ist“.