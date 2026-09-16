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Mario VuskovicEr ist wieder da – nach 1404 Tagen ohne Fußball

Lesezeit: 4 Min.

Darf zumindest wieder mittrainieren: HSV-Verteidiger Mario Vuskovic.
Darf zumindest wieder mittrainieren: HSV-Verteidiger Mario Vuskovic.
Tonhäuser/Beautiful Sports/Imago

Rückkehr nach vier Jahren Dopingsperre: Kann das funktionieren im Profifußball? Der HSV-Verteidiger Mario Vuskovic versucht es, und das Interesse an seiner Person ist riesig.

Von Thomas Hürner, Hamburg

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In Madrid und Barcelona legen sie Wert darauf, ihre schillerndsten Zugänge der Öffentlichkeit angemessen zu präsentieren. Fußballer von der Größenordnung eines Cristiano Ronaldo, Vinícius jr. oder Zlatan Ibrahimović betreten dann den Rasen des Fußballstadions, winken in Richtung der prall gefüllten Tribünen und versuchen, das Publikum mit ein paar Kunststückchen zu verzücken. Das kann im blödesten Fall auch missglücktes Balljonglieren nach sich ziehen, das dann für immer auf Video festgehalten wird (siehe Vini Jr.). Doch eigentlich sind alle nur wegen des Stars im Blitzlichtgewitter da.

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:Ein großer Dopingprozess im Fall Vuskovic rückt näher

HSV-Profi Mario Vuskovic lehnt die Geldauflage der Staatsanwaltschaft ab und strebt einen juristischen Freispruch an. Sein Dopingfall könnte nun vor Gericht verhandelt werden – und weitreichende Folgen für den Sport haben.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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