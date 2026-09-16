In Madrid und Barcelona legen sie Wert darauf, ihre schillerndsten Zugänge der Öffentlichkeit angemessen zu präsentieren. Fußballer von der Größenordnung eines Cristiano Ronaldo, Vinícius jr. oder Zlatan Ibrahimović betreten dann den Rasen des Fußballstadions, winken in Richtung der prall gefüllten Tribünen und versuchen, das Publikum mit ein paar Kunststückchen zu verzücken. Das kann im blödesten Fall auch missglücktes Balljonglieren nach sich ziehen, das dann für immer auf Video festgehalten wird (siehe Vini Jr.). Doch eigentlich sind alle nur wegen des Stars im Blitzlichtgewitter da.