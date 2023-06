Von Thomas Hürner, Stuttgart

Auf dem Pressepodium, das im improvisierten Presseraum des VfB Stuttgart steht, hat es zuletzt regen Betrieb gegeben. Wegen der Bauarbeiten am Stadion steht das Podium gerade in einem Riesencontainer neben dem Stadion, der Weg dorthin ist kompliziert und führt vorbei an Geröll und Werkstoffen aller Art. Das ist kein schickes Ambiente, aber es tut seinen Dienst. Vorläufig, bis das dafür vorgesehene Ambiente wieder schick genug ist.