Einen Tag nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04 hat sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Das gab der Zweitligist in einer Mitteilung bekannt. Neben dem Cheftrainer wurden auch dessen Assistenten Rene Wagner und Kevin McKenna freigestellt. Der HSV war damit in fünf Spielen nacheinander sieglos geblieben. Gegen die abstiegsbedrohten Gelsenkirchener verspielte der Klub eine 2:0-Führung und zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit eine enttäuschende Leistung, die Fans im Volksparkstadion pfiffen. Assistenzcoach Merlin Polzin übernimmt die Mannschaft wie schon im Frühjahr übergangsweise.

„Steffen hat mit großer Leidenschaft, Energie und Einsatz bis zuletzt alles für den HSV gegeben. Unsere Analyse der aktuellen Situation und des gestrigen Spiels hat aber nochmals verdeutlicht, dass wir für den Weg aus der Leistungs- und Ergebniskrise einen neuen Impuls für nötig erachten“, wird Sportvorstand Stefan Kuntz in der Mitteilung zitiert. Baumgart trat erst am 20. Februar dieses Jahres den Posten als HSV-Trainer an. In 27 Partien mit dem HSV gelangen ihm lediglich zwölf Siege, mit 20 Punkten liegt die Mannschaft nur noch auf dem siebten Tabellenrang.

„Ich möchte mich bei Stefan Kuntz und auch Jonas Boldt für die Chance bedanken, bei meinem Lieblingsverein der Kindheit arbeiten zu dürfen“, wird Baumgart zitiert: „Es war eine spannende und sehr intensive Zeit. Ich bleibe dem Klub verbunden und wünsche dem HSV, dass man die Ziele erreicht.“