HSV in der Relegation

Die HSV-Profis am Boden: Nach dem 1:3 gegen den VfB spielt der Klub nun ein sechstes Jahr nacheinander in der zweiten Liga.

Ordentliche Saison, aber am Ende deutlich zu wenig für den Erstliga-Aufstieg: Beim Hamburger SV offenbaren die Niederlagen gegen Stuttgart ein kulturelles Problem. Es wird nun spannend zu sehen sein, wo der "Weg der Entwicklung" hinführen wird.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Den Weg zur Kabine, in der sich die Spieler des Hamburger SV umziehen, kann man nicht unbeobachtet zurücklegen. Die Tür zu dieser Kabine ist gemeinerweise direkt hinter der Interviewzone platziert, es gibt daher keine Fluchtwege oder alternative Ausweichmöglichkeiten. Man muss da durch - und der HSV-Trainer Tim Walter war am Montagabend einer der ersten, der vorbei stapfte. "Da habt ihr wieder schön was zu schreiben", rief er den offenbar nervigen Journalisten zu, ehe sie nervige Fragen stellen konnten. Walter erweckte nicht unbedingt den Eindruck, als würde er sich bei diesen Texten auf den Inhalt oder wenigstens die Stilistik freuen.