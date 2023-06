Die HSV-Profis am Boden: Nach dem 1:3 gegen den VfB spielt der Klub nun ein sechstes Jahr hintereinander in der zweiten Liga.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Den Weg zur Kabine, in der sich die Spieler des Hamburger SV umziehen, kann man nicht unbeobachtet zurücklegen. Die Tür zu dieser Kabine ist gemeinerweise direkt hinter der Interviewzone platziert, es gibt daher keine Fluchtwege oder alternative Ausweichmöglichkeiten. Man muss da durch - und der HSV-Trainer Tim Walter war am Dienstag einer der ersten, der vorbei stapfte. Seine Laune war, nun ja, ausbaufähig. "Hey, ihr Schönschreiber", rief er den nervigen Journalisten zu, ehe sie nervige Fragen stellen konnten. Als Kompliment für Satzbau und Stilistik war das eher nicht gemeint.

Etwas später schritt dann Jonas Boldt diesen Weg entlang, den Kopf trug er demonstrativ aufgerichtet, was die Sichtbarkeit des Zwei-Meter-Managers noch mal deutlich erhöhte. Boldt hat sich auch in unangenehmen Phasen nie versteckt, und seine Akte mit Verhaltensauffälligkeiten ist verhältnismäßig kurz. Auch den Weg zur Kabine hat er nach vier Jahren als Hamburger Sportvorstand routiniert drauf, das ist schon in normalen Profiklubs eine ganze Weile, aber nach HSV-Maßstäben entspricht das der Dauer von zwei oder drei Eiszeiten. Boldt hat in dieser Zeit gerne die Entwicklung der von ihm verantworteten Mannschaft gelobt und noch lieber die Zuschauer, die treuergeben das Hamburger Volksparkstadion füllen. Der HSV hat einen Zuschauerschnitt von mehr als 50 000 und belegt damit einen sehenswerten fünften Platz. Ligaübergreifend, versteht sich.

Die zwei oder drei Eiszeiten in der zweiten Liga haben nicht gereicht, um den einst riesengroßen HSV zu einem Kleinverein schrumpfen zu lassen, der nur noch ein ausgewähltes Publikum interessiert. Der Sportvorstand Boldt hat es in seiner langen Dienstzeit allerdings nicht geschafft, den Traditionsklub wieder seinem angestammten Milieu zuzuführen - und seit Montag ist klar, dass dieses Vorhaben mindestens noch ein weiteres Jahr dauern wird: Der HSV wird nach einer verlorenen Aufstiegsrelegation gegen den VfB Stuttgart eine sechste Saison zweitklassig bleiben, die Ergebnisse lauteten 0:3 im Hin- und 1:3 im Rückspiel. So deutlich fiel der direkte Klassenkampf seit seiner Wiedereinführung 2009 nur ein einziges Mal aus.

"Wir sind wieder ein Stückchen näher gekommen", sagte Boldt über die auf den ersten Blick ordentliche Saison, in der die Hamburger beachtliche 66 Punkte holten und sich sogar kurz als Aufsteiger fühlten, ehe sich der 1. FC Heidenheim in den letzten Saisonminuten noch in der Tabelle vorbeischob. Das Problem ist nur: Nah dran ist nicht gut genug, weil der Fußball bleibt nun mal ein Sport bleibt, den es nur in Relation zu Anderen gibt. Das ist in einzelnen Spielen und über eine ganze Saison hinweg so.

Während der Zweitliga-Saison waren Darmstadt 98 und Heidenheim besser als der HSV, obwohl sie deutlich geringere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Und über die beiden Relegationspartien hinweg war Stuttgart auch deshalb so deutlich überlegen, weil die teurere Qualität des Erstligisten auf dem Platz dann einfach nicht zu kaschieren war.

Stuttgart war in beiden Relegationsspielen deutlich besser als der HSV

Beim HSV hat sich nun interessanterweise eine Lesart durchgesetzt, die es an anderen Standorten so nicht gibt: Über den Etat geredet wird nur, wenn der Gegner einen höheren hat. So hat das jedenfalls der Trainer Walter gehandhabt, seit er beim HSV ist, und er wird es in seiner stoischen Unveränderlichkeit nun wohl weiter tun. "Selbstverständlich" werde es mit dem Coach auch in der nächsten Saison weitergehen, sagte Boldt: "Wir haben ein Fundament gebaut, das dem Klub sehr, sehr gut tut. Der Reifeprozess ist noch nicht abgeschlossen, und auch die Fans stehen hinter uns." Von der Hand weisen lässt sich vor allem Letzteres nicht, die HSV-Anhänger haben während der Relegationsspiele für eine mitreißende Atmosphäre gesorgt und die Mannschaft nach der Niederlage mit Sprechchören und donnerndem Applaus verabschiedet.

Das ist das wohl größte Verdienst von Boldt und Walter, sie haben einen Verein befriedet, der früher an allen Ecken und Enden zu kontinuierlicher Selbstzerfleischung neigte. So hat sich der HSV zu einem seriös geführten Unternehmen mit einer fast schon rührenden Vertrauenskultur entwickelt. Darauf lässt sich aufbauen, gewiss. Mit Blick auf die Asprüche des Sportressorts ist das aber auch so, als habe man in einem Restaurant ein Hauptgericht bestellt und der Kellner bringt dann eine Schale Nüsse, ein paar Aperitifs und leckere Antipasti an den Tisch - nur das Hauptgericht kommt nicht an und man muss trotzdem hungrig heim. Der Trainer Walter, kein Mann der leisen Worte, hat jedenfalls während der Saison mehrmals den Aufstieg versprochen und damit nichts Unanständiges getan: Er hat nur nochmal für alle ausformuliert, was in seinem Auftragsbuch als HSV-Coach geschrieben steht.

Walters Auftreten ist nicht gerade hanseatisch-zurückhaltend, sein Spielstil fällt auch nicht in diese Kategorie. Er ist ein All-in-Trainer, sein radikaler Ballbesitzfußball ist für ihn nicht verhandelbar, obwohl es in der hitzigen Saisonphase hinter den Kulissen durchaus Interventionen mit Blick auf graduelle Mäßigung gegeben hat. So eine durchkomponierte Idee ist auch prinzipiell eine tolle Sache für einen Verein, zumal für den HSV, der ein Jahrzehnt lang zumeist komplett ohne Spielidee im deutschen Profifußball unterwegs war. Nur: Auch ein schöner, vermeintlich edler Fußball bringt nichts, wenn das Gegenmittel auf den Schreibtischen der Trainerkollegen steht und ihnen die Anwendung wohlbekannt ist. Der Walter-HSV kann seine Gegner anrennen und überrennen. Auf biedere Ergebnisse spielen kann er nicht.

In den Relegationsduellen mit Stuttgart war das vor allem im Hinspiel zu besichtigen, als der HSV derart große Defensivlücken präsentierte, wie das an so einem wichtigen Abend nur möglich ist. Das Rückspiel dagegen war eng, es war aber auch getragen von der Kraft der Massen im Volkspark. "Da kann man schon mal Angst bekommen", sagte der beeindruckte VfB-Coach Sebastian Hoeneß, der dreinschaute als habe er Gespenster gesehen. Trotz einer ausgiebigen Drangphase in der ersten Hälfte konnte der HSV aber nur durch einen Distanzschuss von Sonny Kittel treffen. Das Stuttgarter Tor gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit habe sein Team dann "erledigt", wie der Hamburger Torwart Daniel Heuer Fernandes sagte.

Es wird nun spannend zu sehen sein, wo der in Hamburg vielpropagierte "Weg der Entwicklung" hinführen wird. Zu erwarten ist, dass der ein oder andere Akteur abspringt, etwa der Mittelfeldmotor Ludovit Reis und Stürmer Robert Glatzel. Beide zählen zu den Leitfiguren und sind überzeugte Walterianer, beide haben aber auch Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen. Und wie wohl der einflussreiche HSV-Anteilseigner Klaus Michael Kühne das erneute Scheitern bewerten wird? Vollmundig angekündigte Ideen sind dem Milliardär erfahrungsgemäß egal. Für ihn zählen Ergebnisse.