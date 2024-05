Stefan Kuntz beim Hamburger SV:Eine Sportchef-Suche auf HSV-Art

Von Thomas Hürner, Hamburg

In den vergangenen Wochen musste man unweigerlich wieder an die Geschichte mit der löchrigen Hose denken. Die löchrige Hose gehörte 2008 zum Trainer Jürgen Klopp, der mit großen Erwartungen in den Norden reiste, um beim damals noch wirklich großen Hamburger SV vorstellig zu werden. Nun, der Rest der Geschichte ist bekannt: Der Aufsichtsrat des HSV, vom eigenen Selbstverständnis eher der Typ Einstecktuch, schickte Klopp wieder nach Hause. Dresscode: durchgefallen. Und irgendwie ja auch ein komischer Kauz, dieser Klopp. Der, das lässt sich im Nachhinein behaupten, dürfte von dieser Absage jedenfalls mehr profitiert haben als der HSV.