Kommentar von Thomas Hürner, Hamburg

Es ist schwierig, ein Thema zu finden, zu dem der allgegenwärtige Richard David Precht noch keinen Gedanken geäußert hat. Davon kann man halten, was man will, wie man auch von Prechts Thesen halten kann, was man will. Den Wesenskern des Fußballsports hat der Populärphilosoph aber mal sehr präzise zusammengefasst: Fußball, findet Precht, sei die "Artistik des Scheiterns" - und man muss kein Universalgelehrter sein, um dieser Definition etwas abgewinnen zu können.