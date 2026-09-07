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Hamburger SVDie Risiken und Nebenwirkungen eines mutigen Transfersommers

Lesezeit: 3 Min.

Hamburgs neuer Abwehrchef Sebastiaan Bornauw (Mitte) erlebte gegen Mainz einen Nachmittag zum Vergessen.
Hamburgs neuer Abwehrchef Sebastiaan Bornauw (Mitte) erlebte gegen Mainz einen Nachmittag zum Vergessen.
Stefan Trocha/Steinsiek.ch/Imago

Das 0:5 gegen Mainz ist die höchste Heimpleite in der Hamburger Bundesligageschichte. Einige der gefeierten HSV-Zugänge müssen erst aufgepäppelt werden, bevor sie eine Verstärkung sind.

Von Thomas Hürner, Hamburg

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Die Frau von der Stadion-Security war sichtlich irritiert. „Wer sind Sie?“, wollte sie wissen, als sich nach Schlusspfiff ein oberkörperfreier Mann Zutritt zur Kabine des Hamburger SV verschaffen wollte. Die Frau trat einen Schritt hervor und setzte dabei ihren grimmigsten Blick auf, doch der Eindringling war schnell, zu schnell jedenfalls fürs Sicherheitspersonal. Und so wich der grimmige einem verdutzten Blick, dazu die Nachfrage an die umstehenden Leute: Darf der hier rein?

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