Nach mehreren gescheiterten Versuchen will Klublegende Felix Magath beim HSV endlich eine Führungsposition übernehmen: als Präsident. Seine Kandidatur verfolgt ein klares Ziel.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Im Juni 2023 war entweder zu sehen, warum der Hamburger SV ein bedeutender Traditionsklub ist, der Menschen weiterhin für sich einnehmen kann. Oder es wurde wie unter einem Brennglas sichtbar, warum dieser einst ruhmreiche Traditionsklub deutlich an Bedeutung verloren hat. Wer was sah und sieht, ist, wie so häufig im Leben, eine Frage der Perspektive.