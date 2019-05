12. Mai 2019, 17:46 Uhr Hamburger SV Die Katastrophe tritt ein

Der Hamburger SV und der SC Paderborn kommen aus unterschiedlichen Galaxien - trotzdem besiegten die Paderborner den HSV mit 4:1.

Schon vor dem letzten Saisonspiel ist damit klar: Der Hamburger SV wird eine weitere Saison in der 2. Liga verharren müssen.

Von Ulrich Hartmann, Paderborn

Am Sonntag war bei der Familie Baumgart der Hausfrieden in Gefahr. Schuld war die verzwickte Konstellation in der Tabellenspitze der zweiten Liga. Steffen Baumgart ist Trainer des SC Paderborn, seine Frau Katja arbeitet im Fanshop von Union Berlin. Die beiden Klubs kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga.

Als heimstärkste Mannschaften der zweiten Liga lieferten sie sich am Sonntag ein Fernduell, forcierten am vorletzten Spieltag aber glücklicherweise keinen Familienstreit. Während Union Berlin nämlich den 1. FC Magdeburg 3:0 besiegte, schlug der SC Paderborn den Hamburger SV sogar 4:1. Für die Hamburger bedeutet das: Der Traum vom Wiederaufstieg ist geplatzt. "Wir haben jedes Mal versagt, wenn es darauf ankam. Ich habe heute nicht gesehen, dass wir uns gewehrt haben", sagte der Hamburger Kapitän Aaron Hunt: "Es ist katastrophal, wir sind völlig verdient nicht aufgestiegen."

Für Paderborn und Berlin hingegen geht es am finalen Spieltag noch darum, wer direkt aufsteigt und wer in die Relegation gegen den VfB Stuttgart muss. Union spielt am nächsten Sonntag in Bochum, Paderborn in Dresden. Baumgart macht sich über fußballbedingte Familiendifferenzen trotz allem keine Sorgen. "Meine Frau", sagt er, "hängt mehr an mir als an Union." Großer Verlierer im Aufstiegskampf ist der Hamburger SV, und für dessen Trainer Hannes Wolf wird es nun ganz eng. Schon mit sieben sieglosen Ligaspielen nacheinander waren die Hamburger in Paderborn angetreten. Paderborn ist die beste Mannschaft der Rückrunde, der HSV eine der schlechtesten. Ihren vormals letzten Pflichtspielsieg hatten die Norddeutschen in genau diesem Stadion in Ostwestfalen gefeiert, als sie am 2. April hier das DFB-Viertelfinalspiel 2:0 gewonnen hatten. Auch das Hinrundenduell in Hamburg hatte der HSV 1:0 gewonnen, man hätte also denken können, Paderborn liege den Nordlichtern. Aber bei den Hamburgern liegen im Saisonendspurt die Nerven blank.

Dass der SC Paderborn so kurz vor dem Saisonende in der Tabelle vor dem HSV steht, ist unter monetären Gesichtspunkten ohnehin ein Witz. Die Hamburger gaben in dieser Saison etwa 28 Millionen Euro an Gehältern für ihren Kader aus, die Paderborner gut sechs Millionen. Für eine so preiswerte Belegschaft ist beim SCP vor allem der Sportdirektor Markus Krösche verantwortlich, der ein solch gutes Auge für unentdeckte Talente hat, dass er von der kommenden Saison an vermutlich für RB Leipzig arbeitet. Vor einem Jahr hatte ihn der HSV verpflichten wollen, doch damals lebte Paderborns Fußball-Gönner Wilfried Finke noch und wollte Krösche, zu dem er ein väterliches Verhältnis pflegte, partout nicht abgeben. Finke ist im Januar gestorben. Er erlebt Paderborns neuerlichen Aufschwung nicht mehr mit.

Vor solch einem Szenario hat Hamburgs Fußballikone Uwe Seeler ein bisschen Angst. Er ist 82 Jahre alt und sagt: "Ich hoffe, dass ich den HSV noch mal in der Bundesliga sehe." Dabei schienen die Fußballer, am Sonntag in Alarm-Rot gehüllt, zunächst gewillt, ihm diesen Wunsch kurzfristig zu erfüllen. Sie gingen mit großer Körperlichkeit ins Spiel und auch wieder mit dem Stürmer Pierre-Michel Lasogga, der zuletzt zwar mehrfach nur eingewechselt worden war, der aber beim 2:0-Pokalsieg in Paderborn beide Treffer erzielt hatte und prädestiniert schien für die ostwestfälische Fußballmentalität.

Paderborn und der HSV kommen aus unterschiedlichen Galaxien

Paderborn, offensiv zweitstärkstes Team der Liga hinter dem Spitzenreiter 1. FC Köln, wirkte nervlich ganz schön angespannt. Die junge Truppe wusste sich des robusten und fast ein bisschen schmutzigen Fußballs der Hamburger anfangs nur schlecht zu erwehren. Nach mehreren Attacken sah Bakery Jatta in der 23. Minute Hamburgs erstes Gelb. Das schien die in dieser Saison anfälligen Hamburger durchaus zu irritieren. Schon im nächsten Spielzug ließen sie Paderborn nämlich gewähren, was deren Kai Pröger zu einem Schussversuch animierte, und was dem Mittelfeldmann Sebastian Vasiliadis ermöglichte, den Torwart-Abpraller in der 25. Minute zum 1:0 einzuschießen. HSV-Torwart Tom Mickel, für den verletzten Sebastian Pollersbeck im Spiel, machte keine glückliche Figur. Besser war Paderborns Leopold Zingerle, der mehrfach parierte.

Nur eine einzige Saison, nämlich die gegenwärtige, hat der HSV nicht in der Bundesliga gespielt - nur eine einzige Saison hat der SC Paderborn in der Bundesliga gespielt: 2014/15. Die beiden Klubs kommen aus unterschiedlichen Galaxien, aber am Sonntag in Paderborn trafen sie sich auf demselben Platz, und es wurde immer schmerzhafter für den HSV. 21 Sekunden nach dem Wiederanpfiff dribbelte sich Vasiliadis durch die Hamburger Abwehr und schob den Ball zum 2:0 ins lange Eck.

In Hamburg muss Uwe Seeler nun noch mindestens ein Jahr länger auf die Rückkehr in die Bundesliga warten. In der 71. Minute verkürzte Rick van Drongelen zwar noch auf 1:2, doch neun und vier Minuten vor Schluss machte Christopher Antwi-Adjej mit dem 3:1 und dem 4:1 alles klar. Hätten die Paderborner ihre Chancen besser genutzt, hätten sie noch höher gewonnen.