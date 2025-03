Der HSV ist jetzt der Gegenentwurf zu all den wechselhaften Existenzen in der Liga

Der geläutert wirkende HSV und auch die Minimalisten vom 1. FC Köln sind auf einem guten Kurs in Richtung Aufstieg. In der Bundesliga wird diese Tendenz gern gesehen.

Es gibt keine Daten darüber, wie oft Männer – es waren meistens Männer – früher den Zigarettentrick anwendeten, um für immer zu verschwinden. „Ich gehe nur mal eben eine Schachtel Zigaretten holen“, riefen sie in die Wohnung, vielleicht noch mit der perfiden Anrede „Schatz“, und dann kehrten sie nicht mehr zurück. Sie blieben Verschwundene. Bloß ab und an tauchten sie Jahre später wieder auf, gezeichnet von ihren Grenzerfahrungen in einem anderen Leben, einige geläutert, andere als Verlorene.