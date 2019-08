8. August 2019, 17:38 Uhr Jatta beim Hamburger SV "Wir stehen voll hinter Bakery"

Der Hamburger SV geht im Fall von Bakery Jatta in die Offensive.

Dem Spieler, der als Flüchtling nach Deutschland kam, wird vorgeworfen, unter falscher Identität zu spielen.

Es gibt die in Migrationsfragen übliche Hetze, aber auch enormen Beistand.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Am Donnerstagnachmittag war es veränderlich bewölkt und windig im schönen Hamburg, außerdem hat der HSV trainiert, öffentlich neben dem Volksparkstadion. Mit Bakery Jatta, der auf einmal gar nicht mehr Bakery Jatta sein soll, wenn die Vorwürfe stimmen, die am Mittwoch so unangenehm laut geworden waren. Ob der Linksaußen aus Gambia am Sonntag beim DFB-Pokalspiel in Chemnitz mitmacht, wird sich zeigen. Es soll sich überhaupt möglichst bald klären, was es mit seiner derzeit etwas verworrenen Personalie auf sich hat und was das für diesen jungen Mann bedeuten könnte.

Bisher war Bakery Jatta, der laut Pass und Spielgenehmigung 21 Jahre alt ist, ein beliebter Profi, der es auf erstaunlichem Wege in die erste Elf dieses wundersamen Klubs geschafft hat. Die Leute mögen ihn, auch wegen seiner Geschichte: aufgewachsen ohne Eltern, in Afrika nie im Verein gespielt, Flucht aus seiner armen, damals von einem Diktator beherrschten Heimat durch die Sahara und über das Mittelmeer, Ankunft in Deutschland mit Tasche und Tüte, Probetraining und Vertrag beim HSV, Aufstieg zum Stammspieler. Selbst den Abstieg des HSV überstand er anders als zahlreiche vormalige Kollegen sowie mehrere Trainer. Und nun das.

Die Zeitschrift Sport-Bild hatte am Mittwoch den Verdacht in die Welt gesetzt, dass Bakery Jatta in Wirklichkeit Bakary Daffeh heiße, bereits 23 Jahre alt sei und schon bei mehreren Vereinen gespielt habe, außer in Gambia auch in Senegal und Nigeria. Zwei frühere Trainer glauben ihn auf einem Foto erkannt zu haben. Ganz neu sind die Zweifel nicht, vor allem die Frage nach seinem Alter hatte ihn schon bei seiner Landung 2015 in Bremen und 2016 in Hamburg begleitet. Aber jetzt, nachdem er sich geradezu märchenhaft in Deutschland und seiner Lieblingssportart etabliert hat, ist Jatta plötzlich Gegenstand von Protest und Ermittlungen.

Der Kontrollausschuss des DFB unter Leitung des früheren 1860-Stürmers und heutigen Deggendorfer Gerichtspräsidenten Anton Nachreiner will die Sache untersuchen. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die für Jatta zuständig Behörde, meldete am Donnerstag, es werde "den Fall intensiv prüfen" und "im Rahmen einer Anhörung" den Hinweisen nachgehen. "Sollte sich im weiteren Verlauf der Verdacht auf Falschangaben bestätigen, ist über ein Rücknahmeverfahren zu entscheiden."

Das wäre dann an übergeordneter Stelle zu beschließen, von manchen Lautsprechern verbreitete Warnungen vor Haft und Abschiebung sind vorläufig nichts als wilde Theorien. Obendrein hatte der 1. FC Nürnberg angesichts der Meldungen über Jattas auf einmal unklare Identität beim DFB Einspruch gegen die 0:4-Niederlage vom Montag gegen den HSV eingelegt, allerdings ohne große Aussicht auf Erfolg. Alles zusammen trieb dann Jattas Arbeitgeber in die Offensive.

Übliche Hetze, aber auch enormer Beistand

Am Donnerstag zur Trainingszeit ließ der neue HSV-Sportvorstand Jonas Boldt einige Zeilen zur Causa Jatta verbreiten. Boldt äußerte seine Verwunderung über den Nürnberger Club und forderte DFB und DFL auf, sich schleunigst zu positionieren, "was die Spielberechtigung von Bakery Jatta betrifft, damit ein rechtssicherer Ablauf des Pokal- und Punktspielwettbewerbs gewahrt bleibt". Schließlich habe "unser Spieler seit drei Jahren einen gültigen Pass und eine Spielerlaubnis."

Es sei "nicht akzeptabel, dass diese Spielberechtigung aufgrund von Vermutungen angefochten" werde: "Wir stehen voll hinter Bakery und werden ihn weiterhin vollumfänglich im Trainings- und Spielbetrieb einplanen, zumal er ein wertvoller Spieler und voll integrierter, geschätzter Teamkollege ist." Er persönlich finde es "unglaublich und erschütternd", so Boldt, dass sich der Spieler wegen dieser Diskussion "teilweise einem gesellschaftlichen Spießrutenlauf ausgesetzt sieht. Baka hat uns gegenüber die Korrektheit seiner Passangaben noch mal bestätigt."

Tatsächlich ist da die in Migrationsfragen übliche Hetze, aber auch enormer Beistand. Zahlreiche Unterstützer sind der Meinung, dass sich dieser hochtalentierte Zuwanderer seinen Platz so oder so verdient habe. Bakery Jatta hatte wie viele Migranten einen Traum, seiner war der deutsche Berufsfußball. Wie er ihn erfüllte, das müssen DFB und Hamburgs Bezirksamt Mitte beurteilen.