Beim zweiten Versuch entschied Davie Selke das Duell dann doch noch für sich: Der HSV-Stürmer schoss den Elfmeter diesmal in die Tormitte, Regensburgs Torwart Felix Gebhardt lag aber schon in der Ecke und war geschlagen. Es war das späte 1:1 im Jahn-Stadion, und der Hamburger SV vermied dadurch eine Blamage gegen den Tabellenletzten aus der Oberpfalz, der fast 80 Minuten in Führung gelegen hatte. In der Partie war am Ende alles drin: Viel Kampf auf morastigem Geläuf, zahlreiche Torraumszenen, ein Platzverweis und zwei Strafstöße, von denen der Letztere den Endstand und bei den Hamburgern Erleichterung brachte.