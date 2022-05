Pleite in der Relegation gegen Hertha:Mies gelaufen für den HSV

Die junge HSV-Mannschaft verabschiedet sich von den Fans - in Hamburg könnte trotz der Enttäuschung in der Relegation etwas entstehen.

In Hamburg ist die Niedergeschlagenheit nach dem erneuten Nicht-Aufstieg groß. Trotzdem glauben manche auch an einen "Reifeprozess" im Klub - und für die Rückkehr in Liga eins gibt es bereits Ideen.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Es war alles ein bisschen anders als in all den Jahren, in denen eine Saison nicht gut ausging für den Hamburger SV. Die Fans waren traurig, das schon. Manche waren sogar so untröstlich, dass es sehr lange Zeit brauchen wird, bis ihre gebrochenen Herzen wieder den normalen Betriebsrhythmus aufnimmt. Aber es flogen keine Pyrofackeln auf den Rasen, wie beim Abstieg vor vier Jahren. Auch die Reiterstaffeln wurden nicht gebraucht, weil die wenigen HSV-Anhänger, die nach dem Schlusspfiff auf den Rasen drängten, nach freundlichen Bitten des Ordnungspersonals den Rückwärtsgang einlegten.

Nein, es war am Montag eher das exakte Gegenteil davon der Fall, kurz nachdem der HSV in der Relegation 0:2 gegen Hertha BSC verloren hatte. Es war viel Enttäuschung, aber kein bisschen Defätismus zu spüren, als die Spieler nach dem Schlusspfiff vor die Nordkurve im Hamburger Volkspark traten. Sie hatten sogar eine dicke Polizeikette durchbrochen, um gemeinsam mit ihren Fans eine Saison rituell abzuschließen, die trotz des verpassten Wiederaufstiegs als eine gute Saison war.

Manche Stadionbesucher wagten es sogar, den Blick nach vorn zu richten, und während sie da so nach vorn schauten, dürften sie ausnahmsweise keine Bauch-, Kopf- oder ganz andere Schmerzen in ihren Leibern gespürt haben. Über die Hansestadt legte sich trotz des 1:0-Hinspielsieges und der damit verpassten Riesenchance eher eine Stimmung, die an eine nicht bestandene Führerscheinprüfung erinnerte: Mies gelaufen. Wir müssen halt noch ein bisschen dazulernen. Aber wenn wir wir fleißig sind, klappt es nächstes Jahr mit dem Aufstieg.

Der HSV-Sportvorstand Jonas Boldt klang anders als in den vergangenen Jahren

Einer dieser Berufsoptimisten ist qua Amt der Hamburger Sportvorstand Jonas Boldt, unter dessen Führung drei der mittlerweile vier verpassten Wiederaufstiege des Traditionsklubs fallen. Zu später Stunde lief der Zwei-Meter-Manager durch die Mixed-Zone, den Kopf trug er demonstrativ aufgerichtet, er geriet also gar nicht erst in Gefahr, übersehen zu werden. Auch Boldt war niedergeschlagen, klar.

Doch er konnte auch selbstbewusst von einem "Reifeprozess" berichten, den das HSV-Team durchlaufen habe. Und dann fügte er selbstbewusst hinzu, dass "die Menschen sehen, was hier passiert" - das klang schon anders zum etwa selben Zeitpunkt in den Vorjahren, als der HSV-Sportchef verteidigen musste, was meistens nicht zu verteidigen war.

Es ging meistens um eine von ihm verantwortete Mannschaft, die auf irre bis beschämende Weise am Aufstieg gescheitert war und es trotzdem nie schaffte, die Fans fortzujagen. Die Tribünen in den Stadien dürfen wieder bis zum Rand gefüllt werden, in den vergangenen Spielen kamen wieder die maximal möglichen 57 000 Menschen in den Volkspark. Das reicht locker für einen Spitzenplatz in der Liga. Also: in Liga eins.

Die Hertha war reifen und abgebrühter als das junge HSV-Team

So nah dran wie in dieser Saison war der einst unabsteigbare HSV noch nie am Wiederaufstieg, es fehlten eigentlich nur die berühmten Kleinigkeiten und die Reife. In einer Relegation kann das aber schon eine ganze Menge sein, weil es in solchen Duellen am Ende meistens auf ebendas ankommt: Ein Bodycheck hier, eine Spielverlagerung da - und schon zeigt der Erstligist dem Zweitligisten, wer eine Liga höher spielt. Mit solchen Szenen demonstrierten die Hertha-Spieler ihren jüngeren HSV-Kollegen, wem eine Autorität im besten Alter fehlt, und allein die Treffer taugten dabei als Lehrstunde.

In der sechsten Minute ließ sich der HSV-Mittelfeldmann Jonas Meffert bei einem Eckball aus dem Weg rempeln, Berlins Kapitän Dedryck Boyata köpfte das 0:1. Es war ein Tor, das weder dem Spiel noch dem HSV besonders gut tat, denn es stabilisierte die auf defensive Stabilität ausgerichtete Gäste-Elf und nahm den spielfreudigen Hamburgern die Unbekümmertheit.

"Das war der Killer", sagte Meffert. Der HSV versuchte mit vielen Pässen und ebenso viel gutem Willen zurück in dieses Spiel zu finden, aber diese Mittel reichten nicht. Der Verteidiger Boyata zeigte in jedem Zweikampf, dass er schneller rennen und schalten kann als Hamburgs 22-Tore-Stürmer Robert Glatzel, und der zurückgekehrte Hertha-Abräumer Santiago Ascacibar legte den Spielmacher Sonny Kittel an die Ketten.

"Die Enttäuschung ist groß", sagte der HSV-Trainer Tim Walter

Es war kein Durchkommen für den HSV. Und als Marvin Plattenhardt in der 76. Minute einen Freistoß aus spitzem Winken über den leicht desorientierten HSV-Torwart Daniel Heuer-Fernandes ins Tor zirkelte, war auch der Unbesiegbarkeits-Nimbus dahin, den sich die Hamburger in den vergangenen Wochen erarbeitet und erkämpft hatten. "Ich sage grundlegend nichts zu diesem Spiel", sagte der HSV-Coach Tim Walter, "die Enttäuschung ist zu groß."

Detailansicht öffnen HSV-Trainer Walther tut sich schwer mit Niederlagen, aber er will es weiter versuchen mit dem Nordklub. (Foto: Fabian Bimmer/Reuters)

Walter gilt als eher schlechter Verlierer, es soll in der Vergangenheit bei Spielabenden mit der Familie sogar schon zu handfesten Streitigkeiten gekommen sein. Aber im Fußball gibt es auch gute schlechte Verlierer. Walter hat sich in Hamburg mit seiner strikten Verlierer-Verweigerungshaltung ein hohes Ansehen unter den Fans erarbeitet, denn er hat aus der ehemaligen Fähnchen-im-Wind-Mannschaft HSV eine Gruppe geformt, die in den vergangenen Wochen immer wieder Widerstände überwand und es deshalb überhaupt erst in die Relegation schaffte.

Und die HSV-Fans trauen es Walter zu, dass er dem Traditionsklub das Verlieren noch so sehr austreiben wird, dass in der kommenden Saison der direkte Aufstieg drin ist. "Wir sind noch nicht fertig", sagte Walter, und der HSV-Sportvorstand Boldt versprach, eine "Schublade voller Ideen" zu besitzen.

Unter dem Strich blieb das Ergebnis dasselbe wie in den Vorjahren beim HSV. Aber die Perspektive könnte nach dem Scheitern diesmal eine andere sein.