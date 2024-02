3:4 gegen Hannover 96:Die Stimmung dreht sich in Hamburg

Die Stimmung dreht sich in Hamburg

Es sollte doch alles besser werden: Tim Walter reagiert verzweifelt auf die zweite 3:4-Heimniederlage in diesem Jahr.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Es war ein Spiel, wie es jeder Hamburger schon dutzende Male gesehen hat. Das Spiel ging hin und her, rauf und runter, drunter und drüber und hätte bei nahezu allen handelsübliche Anzeigetafeln einen Systemabsturz provoziert. Die Anzeigetafel im Hamburger Volksparkstadion kennt solche Spiele allerdings nur zu gut. Sie zeigte am Freitagabend 3:4 für Hannover 96 an und somit exakt dasselbe Ergebnis, wie es das im vorigen Heimspiel gegen den Karlsruher SC gab.