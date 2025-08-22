Der Hamburger SV, der nun nach siebenjähriger Abwesenheit wieder in die Bundesliga startet, hat mit dem Aufsteigerteam nur noch wenig gemeinsam. Um erstligatauglich zu sein, hat Sportchef Stefan Kuntz die Mannschaft geradezu rabiat umgebaut.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Stefan Kuntz hat eine Vorliebe für gemütliche Filmabende. Das unterscheidet ihn zwar nicht von anderen Männern mittleren Alters, aber weil es sich bei Kuntz zudem um einen sehr modernen Mann handelt, hat er kein Problem damit, wenn er auf der heimischen Couch von seinen Emotionen überwältigt wird. Kuntz, so hat er es mal erzählt, schaue gern mal „Schnulzen, die einen Rotz und Wasser heulen lassen“. So gesehen hat Kuntz, 62, die ideale Tagesbeschäftigung für sich gefunden. Denn nur wenige Jobs dürften derart in der Seele herumwühlen wie jener als Sportchef des Hamburger SV.