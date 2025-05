Kurz sah es so aus, als könnte es die nächste Last-Minute-Bruchlandung werden: Doch der Hamburger SV spielt sich nach Rückstand gegen Ulm in einen Rausch, gewinnt 6:1 und kehrt nach sieben Jahren zurück in die Bundesliga.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Und dann ertönte dieser eine Pfiff, der so lange auf sich hatte warten lassen. Dieser Pfiff, auf den dieser einst ruhmreiche Verein und alle, die sich ihm verbunden fühlen, so lange haben warten müssen. Sieben Jahre, um genau zu sein. Sieben qualvoll lange Jahre, in denen sich Desaster an Desaster gereiht hatte. Enttäuschung an Enttäuschung, Irrsinn an den ein oder anderen Blödsinn.