Kommentar von Thomas Hürner, Hamburg

Aus Sicht des Hamburger Sport-Vereins ist es schade, dass jemand schon vorher die Idee mit dem "Einheitsdenkmal" hatte. So heißt eine Art Wippe, ein 50-Tonnen-Koloss aus Stahl, das im nordrhein-westfälischen Stemwede herumsteht, obwohl es längst in Berlin sein sollte. Das Denkmal soll die deutsche Einheit würdigen, nur leider hängt es im selben Endloskreislauf aus Bürokratie und Bauverzögerungen fest wie so manches Großprojekt. Mal sehen, ob es jemals fertig wird.