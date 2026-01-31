Vincent Kompany stand an der Seitenlinie, er blickte hinüber zu Manuel Neuer und klatschte so fest in die Hände, dass seine riesige Hose zu vibrieren begann. Kompany trug eine Skihose, die so weit geschnitten war, dass vermutlich zwei Kompanys hineingepasst hätten. Tatsächlich war es am Samstagabend so frostig im Hamburger Volksparkstadion, dass es sich für jeden Stadionbesucher empfahl, untenrum ein warm belüftetes Thermozelt zu tragen. Und zwar jener Bauart, mit dem der Circus Krone im Winter die Dromedare bei Laune hält. Mag sein, dass Kompanys Klatschen in diesem Moment auch zur eigenen Erwärmung beitragen sollte. Auf jeden Fall aber war es kein Klatschen der Begeisterung, sondern eines der Aufmunterung. Alles an ihm sagte: Nicht aufgeben, Leute! Hier geht noch was! Auswärts, beim Hamburger Sportverein!