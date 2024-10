Ist der HSV-Profi Mario Vuskovic jetzt ein amtlich überführter Dopingtäter? Noch lange nicht. Sein Fall geht in eine neue Runde. Im Fokus: das ganze Anti-Doping-System – und ein exklusiver Zirkel an Dopingdeutern, der sich für unfehlbar hält.

Von Thomas Hürner, Thomas Kistner, Johannes Knuth

Mario Vuskovic ergriff nicht ein Mal das Wort während dieses Prozesstages im Februar 2023. Die zweite Verhandlungsrunde lief vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt, das über den Positivtest des damals 21 Jahre alten Verteidigers vom Hamburger Sport-Verein richtete. Und Vuskovic, der Angeklagte, wirkte wie ein Zuschauer an der Seitenlinie eines Spiels, in dem lauter fremde Figuren um die Zukunft seiner eigenen Profikarriere zu spielen schienen.