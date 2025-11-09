Stürmer sind schon eine eigentümliche Spezies. Sie existieren zwar in einer weiterhin so stabilen Anzahl, dass sie nicht als vom Aussterben bedroht gelten, aber ihr Wesen ist oftmals derart sensibel, dass sie nach drei, vier Spielen ohne Treffer existenzielle Qualen durchleiden. Noch dazu wird allem, was ihnen gelingt oder misslingt, eine tiefere, beinahe fundamentale Bedeutung beigemessen. Ein Stürmer jagt den Ball zehn Meter über die Torlatte? Symbolisch für seine niemals zu überwindende Torflaute. Ein Stürmer knallt den Ball millimetergenau in den Torwinkel? Symbolisch für seine geradezu furchterregende Kaltschnäuzigkeit.

Ransford-Yeboah Königsdörffer, der übrigens darauf besteht, dass sein zweiter Vorname nichts mit dem einstigen Sturmriesen Anthony Yeboah zu tun habe, hatte zuletzt wahlweise als Chancentod, Pechvogel oder Hochstapler gegolten. Diese Zuschreibungen waren gemein und nie hundertprozentig von der Wahrheit gedeckt, aber streng genommen auch nicht ganz falsch. Null Tore in neun Spielen bei geschätzten 1887 verhunzten Torchancen lukrativster Art, das war Königsdörffers Zwischenbilanz gewesen, ehe er tat, was ein Stürmer in seiner Situation tun muss. Flanke, Kopfball Königsdörffer, Tor. In der 97. Minute zum 1:1-Ausgleich des Hamburger SV im Ligaduell mit Borussia Dortmund.

Königsdörffer hielt sich den Finger vor den Mund, die branchentypische Geste, wenn man seinen Kritikern gerade eins ausgewischt hat. Ein symbolträchtiges Motiv, allerdings nur für einen kurzen Augenblick. Denn wenige Sekunden später war Königsdörffer wieder verschwunden. Begraben unter seinen Teamkollegen, die sich neben der Eckfahne auf ihn gestürzt hatten. Königsdörffer, in der 60. Minute für Sturmkonkurrent Yussuf Poulsen eingewechselt, meinte seine „Pssst!“-Geste offenkundig ernst. Für Interviews stand der 24-Jährige nicht zur Verfügung.

Königsdörffer konnte sich im Unterhaus profilieren, ein echter Torjäger war er aber nie

Stattdessen trat Yussuf Poulsen vor die Reporter, jener Mann, der sich im Spiel gegen den BVB erstmals in dieser Saison Königsdörffers Startelfplatz unter den Nagel gerissen hatte. Ein „sehr, sehr guter Junge“ sei das, sagte Poulsen und schob mit ernstem Blick hinterher: „Ihr wart teilweise aber auch etwas hart mit ihm.“ Wenn es stimmt, dass ein Führungsspieler mit gutem Beispiel vorangehen soll, dann steht der 31-Jährige im Rang einer liebenden Löwenmama. Poulsen mag auf dem Papier zwar Königsdörffers Hauptkonkurrent um einen Stammplatz sein; in der Praxis kommt es allerdings nur selten zu diesem Härtefall, weil sich der Norweger in einer Art Altersteilzeit befindet. Einprägsam vorgeführt wurde dieser Umstand vor seiner Auswechslung. Poulsen, vor der Saison aus Leipzig gekommen und gleich mal zum Kapitän befördert, sank völlig entkräftet hinab und blieb ein Weilchen auf dem Rasen sitzen. Sein langjähriger Dienst als erster Anläufer in der RB-Pressing-Maschine hat rostige Stellen an seinem Körper hinterlassen.

Der HSV und seine Stürmer, das war vor der Saison ein so zentrales wie kompliziertes Thema gewesen: Aufstiegsheld Davie Selke, Schützenkönig in der Aufstiegssaison, war nach Verwerfungen im Zuge von Vertragsverhandlungen in die Türkei weitergezogen. Bei Zugang Poulsen hätten nur kühnste Optimisten eine zweistellige Anzahl an Startelfeinsätzen veranschlagt. Königsdörffer konnte sich im Unterhaus mit Tempo und Tiefgang profilieren, ein echter Torjäger war er aber nie. Robert Glatzel, beim HSV über Jahre ein verlässlicher Zweitliga-Torjäger, fehlt jene Pressingintensität, die Coach Merlin Polzin im Oberhaus für unverhandelbar hält. Und als wäre das nicht verworren genug: Königsdörffer war zwischenzeitlich schon weg, ein Wechsel für sieben Millionen Euro Ablöse nach Nizza war im Sommer bereits ausgemachte Sache gewesen. Aufgrund eines verpatzten Medizinchecks musste der Angreifer aber die Rückreise nach Hamburg antreten und der HSV seine Planung im Sturm neu justieren.

„Ich habe drei fantastische Mittelstürmer, mit drei unterschiedlichen Profilen“, erklärte Polzin nach dem Spiel gegen den BVB. Was der Coach dagegen nicht erwähnte: Königsdörffer ist seit Samstag der einzige unter diesen fantastischen Mittelstürmern, der in dieser Saison ein Bundesligator geschossen hat. Ohne Stürmertore wird es auf Dauer allerdings schwierig im Kampf um den Klassenverbleib. Denn das, was der Hamburger Coach in dieser Spielzeit vorhat, hängt enorm daran, wie sich sein Team in den jeweiligen Strafräumen anstellt: Aus einer sauberen Ordnung heraus soll verteidigt werden, gegen den Ball mit einer Fünferkette, die Abstände zum jeweiligen Nebenmann sind bis auf die Nachkommastelle vorempfunden. Dieser Ansatz lässt nur wenig Raum für Nachlässigkeiten, im Duell mit dem (arg harmlosen) BVB wurde er jedoch auch mit beachtlicher Konsequenz vorgetragen: Die Gästeelf hatte hinterher exakt einen Schuss aufs Tor vorzuweisen, den 1:0-Führungstreffer durch Dortmunds Carney Chukwuemeka.

„Hurra-Fußball“, betonte Polzin mit Blick aufs Hamburger Saisonziel später, sei nur selten das Mittel der Wahl. Ein fußballerischer Grundsatz, der ausweislich der Statistiken definitiv von der Wahrheit gedeckt ist. Denn obwohl die Hamburger ihren Drang zum gegnerischen Strafraum über die Saison hinweg verstärkt haben, bleibt schlussendlich eine Bilanz, die mindestens als ausbaufähig anzusehen ist: Nach zehn Spielen hat der HSV wenig furchterregende neun Treffer erzielt. Polzins Freude über Königsdörffers Torpremie war somit von geradezu gesamtstrategischer Bedeutung. Denn eine Mannschaft kann viel an Sicherheit hinzugewinnen, wenn sie darauf vertrauen kann, dass der Aufwand, den sie betreibt, wahrscheinlich nicht umsonst war. Zur Not mittels eines Lucky Punch, in der siebten Minute der Nachspielzeit.