Aufstieg in die Bundesliga : Platzsturm und Ekstase: Der HSV ist wieder da

Kurz sah es so aus, als könnte es die nächste Last-Minute-Bruchlandung werden: Doch der Hamburger SV spielt sich nach Rückstand gegen Ulm in einen Rausch, gewinnt 6:1 und kehrt nach sieben Jahren zurück in die Bundesliga.