Im Winter verwandelt sich Optimismus dann in Zweckoptimismus. Und sobald das Frühjahr anbricht, stellen sich allerlei Déjà-vus ein: Beim Brötchenholen trifft man den genervten Nachbarn, der sich über die anhaltenden Misserfolge des Traditionsklubs ärgert, während in Talkrunden wieder altbekannte HSV-Witzchen gerissen werden. Daraufhin verspielen die Hamburger eine 2:0-Führung gegen Fürth und kommen bei irgendeinem Aufsteiger nicht über ein 1:1 hinaus. Und dann ist’s auch nicht mehr lang hin: Ein paar Mal schlafen noch, und der Irrsinn beginnt von vorn.

Phil Connors findet einen Weg aus seiner Misere, wobei er sich zuvor mit einem Auto von einer Klippe stürzt, eine Flasche Haushaltsreiniger trinkt und sich mit einem Toaster in die Badewanne setzt. So gesehen halten HSV-Fans ihren Klub noch ganz gut aus. Zumal die Hamburger ihre siebte Zweitliga-Saison, die an diesem Freitag (20.30 Uhr) mit dem Spiel beim 1. FC Köln eröffnet wird, mit zwei frischen Gesichtern angehen, die mit Vergangenheitsbewältigung erst mal wenig zu tun haben werden: das stets heitere Gesicht des neuen Sportvorstands Stefan Kuntz – und das wahre Gesicht von Steffen Baumgart, der in der Vorsaison in einer panischen Hauruckaktion als Trainer installiert wurde, dann jedoch mit der Gruppe fremdelte und wochenlang so grimmig schaute, dass sich sogar Murmeltiere erschrocken hätten. Eingeweihte berichten, dass Baumgart, 52, nun im Trainingslager in Bramberg ein mitunter ausgesprochen freundliches Gesicht gezeigt haben soll. Sogar beim Lächeln wurde er erwischt.

Die Frohnatur Kuntz könnte das ideale Gegengewicht zum grimmigen Baumgart sein

Das ist bemerkenswert, denn nicht wenige hatten den Eindruck, dass diese Beziehung bereits zu Ende war, ehe sie richtig anfangen konnte. Baumgart, seit Kindestagen dem HSV zugeneigt, hatte offenkundig unterschätzt, welche Sinkflüge dieser Klub erzeugen kann, wenn es nicht läuft. Der Kader war inkompatibel mit seinem Pressingfußball und manche Spieler wunderten sich, warum ihr Trainer selbst dann noch brüllt, wenn sie eine Übung richtig machen. Dass Baumgart immer brüllt, mussten die Spieler erst lernen. Und Kuntz, 61, wollte, dass er das weiterhin tut: Im Mai, als Kuntz vom entlassenen Vorgänger Jonas Boldt übernahm, setzte er sich umgehend mit Baumgart zusammen, um über eine gemeinsamen Perspektive zu diskutieren.

Es passte zwischen den beiden. Die Frohnatur Kuntz könnte sich als Gegengewicht zu Baumgarts unwirscher Entschlossenheit erweisen, zusammen wollen sie Authentizität, Anspruchsdenken und ein gesundes Maß an Selbstkritik zurück in den Volkspark bringen. Denn nicht wenige finden, dass es in der Schlussphase der fünfjährigen Ära Boldt daran gehapert hat. Das Stadion war voll, also war das Leben schön - diesen Eindruck jedenfalls erweckte die PR-Abteilung des Klubs, wenn es sportlich wieder besonders mies lief. Kuntz ist zu unprätentiös für diese Art von Selbstmarketing. Und Baumgart ist eine Art personifiziertes Gegenstück zur Dampfplauderei, zu der sein Vorgänger Tim Walter mitunter neigte.

In dieser Woche hat der Coach einen „absoluten Neustart“ angekündigt und den Aufstieg als „klares Ziel“ ausgegeben. So deutlich war das in den Vorjahren selten formuliert worden. Das Auftaktduell mit Absteiger Köln wird für ihn speziell, dort hat er zuvor seine bisher ergiebigsten und emotionalsten Trainerjahre verbracht. So wie damals soll es nun erneut werden – und somit ganz anders als in Baumgarts Anfangsmonaten beim HSV. Als der Coach ankam, war er der komplizierten Situation ausgesetzt, dass seine Spieler an einen Fußball glaubten, der niemals aufstiegstauglich war. Das Team war für den offensiven Hochrisikofußball von Tim Walter komponiert worden, Baumgart dagegen wollte seriösen Ergebnisfußball praktizieren.

Für eine geistig-moralische Wende war die Zeit zu knapp, aber das ist jetzt anders: Baumgart hatte erstmals eine komplette Vorbereitung mit dem Team und hat sich mit seinem Vorgesetzten Kuntz auf einen Spielstil verständigt, der weniger auf Idealismus, sondern auf Erfahrungswerten beruht. Ihre (nicht so überraschende) Erkenntnis: Ästhetik allein hat noch keinen Klub in die erste Liga befördert. Für den Aufstieg brauche es Wettkampfhärte, Durchhaltevermögen, Kompaktheit und Entschiedenheit im Angriff.

Finanziell geht es dem HSV ordentlich – bald auch sportlich?

Abgesehen vom Spielmacher Laszlo Benés konnten trotz des erneuten Nicht-Aufstiegs wieder alle Leistungsträger gehalten werden, in Hamburg ist’s halt schön und es werden für Zweitliga-Verhältnisse weiter üppige Gehälter bezahlt. Finanziell können sie sich nicht beklagen, auch dank der Unterstützung des Milliardärs Klaus-Michael Kühne ist es in der neuen Saison sogar möglich, etwas mehr ins Risiko zu gehen. „Wir werden das Geld nicht auf die Bank legen“, hat HSV-Finanzchef Eric Huwer jüngst angekündigt. So hatten der Ex-Stürmer Kuntz und der Ex-Stürmer Baumgart genügend Mittel zur Verfügung, um ein kleines Wagnis einzugehen: In Davie Selke, der ablösefrei aus Köln kam, wurde ein neuer Mittelstürmer geholt, der sofort den Rang eines Spitzenverdieners erhielt und den Zweitliga-Spitzenstürmer Robert Glatzel entlasten soll. Baumgart plant eine Doppelspitze, auf diese Weise möchte der Coach sein flankenlastiges Spiel optimieren. Gegen Köln sitzt der angeschlagene Selke aber zunächst auf der Bank, während Glatzel (Sehnenscheidenentzündung) noch etwas länger ausfällt. Zudem wird dieser Tage das Urteil im Dopingprozess um den Verteidiger Mario Vuskovic erwartet, davon hängt ab, ob der HSV auch in der Abwehr noch nachbessert.

Kuntz hatte bei Dienstantritt gesagt, er wolle lediglich an „Stellschrauben“ drehen und den Kurs des Vorgängers Boldt fortsetzen. Ein gewisser Veränderungsdrang ist dem Sportchef nun aber anzumerken. Phil Connors musste schließlich auch sein Leben umkrempeln, damit er seine Murmeltier-Hölle überwinden konnte.