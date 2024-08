Steffen Baumgart konnte nicht anders, als umgehend zu Hilfe zu eilen. Aus der typischen Beugehaltung, in der er an der Seitenlinie umhertigert, setzte der Trainer des Hamburger HSV zu einer Art Mini-Sprint an, mit dem er an den fünf Meter entfernt gelegenen Tatort gelangen sollte. Dort wand sich der Mittelfeldmann Adam Karabec am Boden und hielt sich das Bein, nachdem er von seinem Gegner rüde umgegrätscht worden war. Baumgart, ein Mann, der sich für Konkretes interessiert, erkundigte sich pflichtgemäß nach Karabecs Wohlbefinden. Und wenn man dessen Gestik richtig deutete, war sein Wohlbefinden zwar sehr ausbaufähig, aber auch nicht wirklich dramatisch. Für Baumgart war das konkret genug. Er half ihm hoch, ein Klaps auf den Hintern, weiter geht’s.

Steffen Baumgart interessiert sich für die Dinge, wie sie sind, und das heißt: Als Antwort will er entweder ein „Ja“ oder ein „Nein“ hören, aber sicher kein „Vielleicht“. Wenn einer weiterspielen kann, soll er aufs Feld zurückhumpeln und gefälligst weiterspielen. Wenn’s nicht geht, wird er sich dafür eine Lösung überlegen. Baumgart denkt den Fußball sachbezogen und setzt seinen Fokus auf Produktivität. Am Samstag, beim Zweitliga-Topspiel gegen Hertha BSC, reichte es trotzdem nur zu einem 1:1, das viel über Baumgart und die noch kurze Saison des HSV erzählt: In der ersten Halbzeit zeigten die Hamburger jenen Unterhaus-Fußball, der in schöner Regelmäßigkeit zum Aufstieg reicht, es war eine schlüssige Mischung aus Kampf, defensiver Struktur und punktuellen Tempoverschärfungen. Diese 45 Minuten gehörten zum Besten, was der Traditionsklub in Baumgarts noch kurzer Amtszeit aufgeführt hat.

„Zu hektisch“: HSV-Kapitän Schonlau moniert den Auftritt in der zweiten Hälfte

Von den darauffolgenden 45 Minuten ließ sich das dagegen nicht behaupten. Das zuvor so clevere Hamburger Spiel, das mehr Treffer verdient gehabt hätte als die 1:0-Führung durch Stürmer Ransford Königsdörffer (11. Minute), begann zu ächzen und zu knirschen, weil jedweder Vorwärtsdrang von Sicherheitsdenken ausgebremst wurde. Kapitän Sebastian Schonlau erkannte „Parallelen zur vergangenen Woche“, als das Team beim Auswärtsspiel in Köln ähnlich verfuhr und einen 2:1-Sieg über die Ziellinie verteidigte. So kann’s gehen – so funktioniert es in der Praxis aber nur dann zuverlässig, wenn eine Mannschaft so viel Schliff angenommen hat, dass sich keine Nachlässigkeiten in ihr Spiel schleichen. Am Samstag reichte eine Szene dieser Art, damit der Berliner Jonjoe Kenny ungedeckt zum Schuss kam und in der 86. Minute den folgerichtigen 1:1-Endstand erzielte.

„Wir schieben nicht gut genug durch“, klagte Schonlau: „Danach wird es zu wild. Wir werden zu hektisch und verlieren die Kontrolle.“ Baumgart identifizierte „viele gute Sachen“, monierte aber einen Mangel an Lösungsansätzen, mit denen sich sein Team aus der defensiven Grundausrichtung heraus nach vorn kombinieren soll. Diese sollten in den nächsten Wochen eingeschärft werden, ergänzte der Coach und legte somit eine Art Glaubensbekenntnis zum Pragmatismus ab: Die Hamburger, die unter Baumgarts Vorgänger Tim Walter zweieinhalb Jahre lang einem Offensivstil frönten, der ihnen zwar spektakuläre Spiele, aber keinen Aufstieg bescherte, wollen fortan einen hanseatischen Catenaccio praktizieren – zumindest wollen sie auf diese Herangehensweise immer dann zurückgreifen können, wenn sie aus Sicht des Trainers opportun erscheint und die Erfolgsaussichten maximiert.

In Köln hatte die Baumgart-Elf 43 Prozent Ballbesitz, gegen Hertha waren es 45 Prozent, aber das waren Duelle mit prominenten Namen in der zweiten Liga. Ankommen wird es am Ende ohnehin insbesondere darauf, wer die meisten Punkte gegen Elversberg, Münster und Regensburg holt. Dafür braucht es ein Strategiepapier, das zahlreiche Routen vors gegnerische Tor aufzeigt. Und ohne ein stabiles Nervenkostüm wird es auch nicht gehen. Denn in Hamburg, sagte Baumgart treffend, ist ein Unentschieden mitunter gleichbedeutend mit einer Niederlage.