Eine Krise? Ob sich der Hamburger SV in einer solchen befindet, da gehen die Meinungen auseinander. "Zwei Niederlagen in Folge sind für mich noch keine Krise", sagt Trainer Dieter Hecking, was von den Fakten her durchaus richtig ist, womit er aber ausdrücklich seinem Klubboss Bernd Hoffmann widerspricht. Der hatte nach dem 0:3 in Aue bestätigt, dass er den HSV als krisenhaft einstuft; für Hecking nach außen hin erstmal kein Problem: "Wenn Bernd meint, dass das für ihn eine Krise ist, dann kennt er Hamburg besser als ich, er ist schon viele Jahre hier in der Stadt. Deshalb gestehe ich ihm absolut zu, dieses Wort zu gebrauchen."

Der Humor ist dem Trainer geblieben, auch nach zwei absolut unguten Wochen für den ehemaligen Aufstiegsfavoriten der zweiten Liga. Der HSV will nach zwei Jahren in der Unterklassigkeit unbedingt wieder hoch, Hoffmann hatte den Aufstieg mehrfach als "alternativlos" bezeichnet. Da passen der unsichere Relegationsrang drei (mit nur drei Punkten Vorsprung auf Rang vier) und aufsehenerregende Niederlagen im Derby gegen den FC St. Pauli (0:2) und bei Erzgebirge Aue (0:3) schlecht in die Planungen.

Die Stimmung ist zuletzt schon leicht gekippt, in Aue hatten aufgebrachte Fans nicht nur den Zaun vor dem Gästeblock überklettert und die eigenen Profis beschimpft ("ihr seid nur ein Punktelieferant"), sondern auch die sanitäten Anlagen im Stadion beschädigt: Toilettenschüsseln zerstört, Wasserhähne abgerissen, wofür sich der HSV offiziell entschuldigt hat. Hecking versucht in diesem aufgekratzten Ambiente, den erfahrenen Moderator zu geben. Es habe schon Phasen in seiner Karriere gegeben, "da habe ich acht, neun oder zehn Spiele nicht gewonnen". Sein Appell an den gesamten Klub: "Das wirft uns jetzt nicht aus der Bahn."

Doch da ist ein weiterer Satz von Hoffmann, der nicht einmal mehr indirekt an Hecking gerichtet war. Es seien "zwei grottenschlechte Spiele" gewesen, so Hoffmann: "Honeymoon is over." Die Flitterwochen sind vorbei.

"Zwei grottenschlechte Spiele" hat der Klubboss gesehen

Die Flitterwochen unter Hecking also, der seit Saisonbeginn den HSV trainiert und den Klub anfangs so unchaotisch auf dem Aufstiegspfad angeleitet hat, dass sich manche fragten, ob dieser Hecking-HSV überhaupt noch ein echter HSV ist. Doch nun macht sich ein konträres Gefühl breit: dass die Hamburger mit der teursten Mannschaft der Liga (neben dem VfB Stuttgart) auch unter Hecking mit alten Problemen zu kämpfen haben. Ein Großteil der Mannschaft bereitet den Eindruck, als sei sie dem Druck, unbedingt aufsteigen zu müssen, nicht gewachsen, weshalb ein ähnliches Szenario wie in der vergangenen Saison droht.

Da war der HSV am 22. Spieltag noch Tabellenführer, strebte der sicheren Bundesliga-Rückkehr entgegen, ehe das Team einbrach und als Vierter über die Ziellinie ging - hinter Köln, Paderborn und Union Berlin. In der Rückrunden-Tabelle belegte der Klub gar nur Rang 15, Trainer Hannes Wolf musste gehen, Hecking kam. Der versuchte in dieser Woche, neue Wege zu beschreiten. Am Samstag gegen Jahn Regensburg könnte der HSV in einem neuen System auflaufen, weg vom alten 4-3-3, hin zum 4-4-2, eventuell mit Christoph Moritz in zentraler Rolle, der im November seinen letzten Einsatz hatte. Man wolle "nicht alles infrage stellen", sagte Hecking, habe aber die Trainingswoche genutzt, um einiges auszuprobieren. "Wir sind froh, dass wir einen so erfahrenen Trainer wie Dieter Hecking haben", lobte Hoffmann immerhin.

Doch auch dessen Wortwahl ändert sich. Vor dem Derby gegen St. Pauli hatte Hecking kokettiert: "Von mir aus können wir ruhig verlieren, wenn wir trotzdem aufsteigen." Jetzt heißt es: "Es geht darum, Regensburg zu schlagen. Egal wie."