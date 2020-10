Der HSV ist klarer Tabellenführer der zweiten Liga, und es herrscht sogar Ruhe im Klub. Was ist da in Hamburg los?

Von Thomas Hürner, Hamburg

Stille kann ein gutes Zeichen sein, selbst wenn ringsum sowieso alles ein bisschen stillsteht. Was wäre in normalen Zeiten jetzt wieder los in der Hansestadt, die auch Weltstadt sein will? Und in der bisweilen ähnliche Ansprüche an den örtlichen Fußballklub gestellt wurden. Diese pandemische Tristesse hat nichts Gutes, aber wenn das Gute angeblich immer irgendwo zu finden ist, vielleicht hier: in normalen Zeiten, in denen der Fußball auch den Puls der Stadt bestimmt, wären auch rund um den Hamburger SV wieder trügerische Schwingungen zu vernehmen.

Wie oft hat es das schon gegeben? Knisternde Euphorie, die von ein paar Herren zweckentfremdet wird für deren persönliche Positionierung in den gewichtigen HSV-Gremien. Über die lokalen Medien streuen die Intriganten dann ein paar Gerüchte, was einen prominenten Milliardär veranlasst, sich ebenfalls an der Debatte zu beteiligen. Die Stadt beginnt zu diskutieren, die Mannschaft zu zerbröseln. Da helfen dann auch keine Meldungen mehr wie jene, die in diesem Wortlaut in der heutigen Zeit Irritationen auslösen dürfte: "Klub-Legende überraschend positiv", stand im Februar in einer Hamburger Zeitung. Gemeint war Felix Magath, und der hatte prophezeit: "HSV steigt trotz Derby-Pleite auf!" Es kam bekanntlich anders.

Die Tore schießt Simon Terodde, der zum Teil noch vom 1. FC Köln bezahlt wird

Am Freitag nun geht es für den HSV wieder um die Stadtmeisterschaft gegen den FC St. Pauli; ein Duell, das immer auch Milieustudie ist: Traditionsbeladener Ex-Gigant empfängt rebellischen Kiez-Klub, das vorerst letzte Mal vor 1000 Zuschauern. Im Selbstverständnis des HSV ein Duell von beträchtlichem Ungleichgewicht, was in dieser Saison bisher auch nicht widerlegt wurde: Die Hamburger haben mit fünf Siegen aus fünf Partien einen makellosen Saisonstart und eine vereinsinterne Bestmarke hingelegt. Und sind klarer Tabellenführer in der zweiten Liga. Trotzdem hat zuletzt keine Vereinslegende eine Aufstiegsdebatte angestoßen, ebenso wenig die Herren im Aufsichtsrat, auch von Milliardär, Mäzen und Chefkritiker Klaus-Michael Kühne war lange nichts zu hören. Ein kleiner Indikator für neue Genügsamkeit, mehr nicht. Dennoch: Es war jetzt lange ungewöhnlich still rund um den HSV.

"Ruhe und Kontinuität" hatte Jonas Boldt als Primärziel ausgegeben, als er vor eineinhalb Jahren seinen Dienst als Sportvorstand beim Hamburger SV antrat, wie so viele vor ihm auch. Das war insofern bemerkenswert, da Boldt während seiner vorherigen Tätigkeit als Kaderplaner von Bayer Leverkusen eine gewisse Neigung zur Ungeduld nachgesagt wurde.

Boldt, 38, gehört dennoch zu den selbstbewussteren Akteuren der Branche - und sieht sich nicht nur wegen seiner Körperlänge von etwa zwei Metern der immer noch großen Aufgabe gewachsen. Vor dem Stadtderby sagt Boldt am Telefon, dass man sich beim HSV nicht mehr "nur vom reinen Ergebnis leiten" lassen wolle. Und: "Wir werden nicht mehr nur von der Hand in den Mund leben."