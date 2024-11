Große Klubs, reichlich Tradition, volle Stadien und gerne auch mal ein 8:3: Die 2. Liga bietet in dieser Saison phasenweise mehr Spektakel als ihr Pendant ganz oben – und mittendrin kämpfen Vereine wie der HSV, der 1. FC Köln oder Schalke 04 um ihren Platz. Ganz vorne steht aktuell Hannover 96, aber auch Paderborn und Düsseldorf zeigen reges Interesse am Aufstieg.

Warum sich mancher Traditionsklub so schwertut, wie in Hamburg immer wieder dieselben Fehler passieren und was kleinere Vereine anders machen, das ist diesmal das Thema bei „Und nun zum Sport“, dem Fußballtalk der SZ. Moderator Jonas Beckenkamp spricht in dieser Folge mit den zwei Unterhaus-Auskennern Philipp Selldorf und Thomas Hürner.

