Gespräch mit Werder-Trainer Steffen „Neulich habe ich gehört, ich sei streng …" 25. September 2025, 17:51 Uhr

Horst Steffen war sieben Jahre Trainer in Elversberg, ehe er in Bremen seinen ersten Bundesligajob antrat. (Foto: Jan Huebner/Imago)

Ihm eilt der Ruf voraus, nett zu sein: Vor dem Spiel beim FC Bayern erklärt Horst Steffen, nach welchen Prinzipien er seine Elf führt, wie er in Bremen empfangen wurde – und was er über Videospiele von Victor Boniface denkt.

Interview von Thomas Hürner, Bremen

