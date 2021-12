Tod von Horst Eckel:Abschied des letzten Zeugen

Nachruf von Holger Gertz

Im "Fritz-Walter-Buch", einem Standardwerk über den alten Fußball, steht auch eine schöne Anekdote über Horst Eckel, weil ja die Geschichte von Walter grundsätzlich und überhaupt immer auch die Geschichte von Eckel ist. Der Fritz (ehrfurchtsvoll Friedrich genannt) war der Alte, der Horst war der Junge, so war es auch beim allerersten Länderspiel von Eckel, 1952 in Augsburg gegen die Schweiz. Damals wurde Horst Eckel gefragt, ob er denn gar nicht nervös gewesen sei vor dem großen Spiel. Aber Eckel antwortete, so steht es jedenfalls in dem alten Schinken: "Als ich den Kohli, den Friedrich und den Ottes uff'n Platz kumme sah, da hab ich nur gedenkt: Ei, des is jo genau wie uff'm Betzeberg."