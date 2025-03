Nach allem, was man weiß, hat Frank Schmidt nichts zu befürchten. Wie aus Justizkreisen zu erfahren ist, wird das DFB-Sportgericht das Vergehen des Heidenheimer Trainers durchgehen lassen. Schmidt muss sich nicht verantworten. Es werden keine Ermittlungen aufgenommen, es gibt keine Vernehmungen, und Schmidt hat auch keine Stellungnahme abzugeben.

Bislang war die Öffentlichkeit mit einigem Recht davon ausgegangen, Heidenheims Trainer sei ein unbescholtener Mann, doch in dieser Sache ist die Indizienlage ziemlich erdrückend. Es liefen mehrere Kameras, es gibt Dutzende Tonaufnahmen, und wer sogar Journalisten für aufrechte Menschen halten sollte, könnte mehrere unabhängige Zeugen benennen. Der Vorwurf, der sich gegen Schmidt erheben lassen würde, hat es in sich: Heidenheims Coach, bislang als rechtschaffener Schwabe bekannt, soll die Unwahrheit gesagt haben.

Etwas zu verschweigen, erfüllt ja auch den Tatbestand einer Falschaussage – und als Schmidt am Samstag das Spiel gegen Gladbach analysierte, sprach er über das unzureichende Abwehrverhalten bei den Gegentoren, über die fehlende Offensivkraft seiner Elf und über mangelnde Energie. Bloß den wahren Grund für die Niederlage nannte er nicht: Schmidt erwähnte Mathias Honsak mit keinem einzigen Wort – dabei war es doch zweifelsfrei der Außenbahnspieler, der für das 0:3 verantwortlich war. Honsak stand zum 20. Mal bei einem Bundesligaspiel in der Startelf. Bei den ersten 19 Anläufen hatte seine Mannschaft 19 Mal nicht gewonnen. Schon das war unübertroffen in mehr als 60 Jahren Bundesliga, aber nun baute Honsak den Rekord gegen Gladbach noch aus.

Dass Schmidt hinterher trotzdem nicht über den sieglosen Honsak sprach, könnte auch ein bewusster Schachzug gewesen sein. Vielleicht hoffte Heidenheims Trainer, dass sich das Sportgericht seiner Falschaussage annehmen und das Spiel nachträglich mit 0:2 werten würde. So hätte sich das Heidenheimer Torverhältnis etwas verbessert, aber daraus wird nun nichts. Es läuft einfach nicht für Schmidt und den FCH.