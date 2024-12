Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den slowenischen Nationalspieler David Zec verpflichtet. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag, wie der Klub ohne weitere Details mitteilten. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler war seit Sommer 2021 beim letztjährigen slowenischen Meister NK Celje aktiv und führte die Mannschaft als Kapitän an. Beim Tabellenvorletzten der Bundesliga soll er vor allem die anfällige Defensive stabilisieren. 38 Gegentore kassierte der Aufsteiger in den ersten 15 Spielen, so viele wie kein anderes Team in der Bundesliga.