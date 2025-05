Andere warten zu lassen, das können sie in Heidenheim wirklich hervorragend. Besonders hervorragend gelang ihnen das vor knapp zwei Jahren, am 28. Mai 2023, als sie den Anhängern des Hamburger SV ein Trauma zufügten, das erst seit dem Hamburger Wiederaufstieg an diesem Wochenende als geheilt gelten darf. Die Zweitligapartie in Sandhausen war damals mit einem Hamburger 1:0-Sieg zu Ende gegangen, aber die Heidenheimer, ein Konkurrent im Aufstiegskampf, spielten noch. Allerdings lag Heidenheim in Regensburg mit 0:1 zurück und musste gewinnen, um aufzusteigen. Noch zwei Tore, das würden die doch nicht … oder?

Die Pointe jenes Tages kann man im Geschichtsbüchle der Bundesliga noch mal nachlesen. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf der Heidenheimer Jan-Niklas Beste, in der neunten Minute der Nachspielzeit traf Tim Kleindienst. Die Heidenheimer stiegen auf, die Hamburger wieder nicht, und seitdem bilden sie sich in Heidenheim eine Menge darauf ein, der Angstgegner des großen HSV zu sein. Ob man sich nun, nach dem Wiederaufstieg des HSV, in der kommenden Saison in der ersten Liga wiederbegegnet? Noch weiß man’s nicht.

Am vorletzten Erstligaspieltag haben die Heidenheimer aber immerhin schon mal bewiesen, dass sie nicht nur in der Disziplin des Wartenlassens, sondern auch im Warten ganz schön gut sind. Diesmal war es nämlich andersrum. Diesmal waren es die Heidenheimer, die schon fertig waren mit ihrem Spiel, sie hatten sich einen erstaunlich souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Union Berlin herauskombiniert. Was aber machte Holstein Kiel, der Rivale um den 16. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an zwei Relegationsspielen gegen den Dritten der zweiten Liga berechtigt? Kiel lag in Rückstand, 1:2 gegen den SC Freiburg, aber es waren noch acht Minuten zu spielen. Ein Tor noch, und die Kieler könnten die Heidenheimer am letzten Spieltag noch abfangen. Die würden doch nicht …?

Der Doppeltorschütze Adrian Beck steht stellvertretend für das neue, alte Heidenheim

Er wisse ja nicht, wie es in Kiel stehe, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt, als er vor der Sky-Kamera stand, worauf ihn der Reporter fröhlich unterbrach. Sei grad rum, der Kick in Kiel, die Kieler hätten verloren, also: Glückwunsch an Heidenheim zum 16. Platz! Allerdings war der Überbringer der frohen Botschaft deutlich euphorischer als der Empfänger, ach, das Ergebnis vom anderen Platz interessiere ihn eigentlich gar nicht so sehr, sagte Frank Schmidt, diese Einstellung habe er der Mannschaft schon vor dem Spiel vermittelt. Kurz darauf stand der Mittelfeldspieler Adrian Beck vor demselben Reporter und derselben Kamera, und tatsächlich sprach er seinem Trainer getreulich nach: Ja, die Konkurrenz habe verloren, „aber damit sollten wir uns gar nicht so sehr beschäftigen“.

Als zweifacher Torschütze stand Beck, 27, an diesem Nachmittag für die Erkenntnis, dass Heidenheim nach einer komplizierten Saison wieder Heidenheim ist, ein wehrhafter Standort, der keinerlei Lust auf Traumata verspürt. Dank des Sieges bei Union Berlin steht nun nahezu fest, dass die Saison der Schwaben in die Verlängerung gehen wird: Kiel wird Heidenheim nicht mehr von Platz 16 verdrängen können; und einen Vorstoß auf den rettenden 15. Tabellenplatz hält selbst Frank Schmidt für so unwahrscheinlich, dass er das beim fröhlichen Reporter kaum thematisierte.

Dass Holstein Kiel die Liga verlassen muss und die Heidenheimer noch eine Runde Aufschub erhalten, fügt sich präzise in die Architektur der Bundesliga, die in diesem Jahr mit einem massiven Mittelstockwerk auffällt, in dem der Sechstplatzierte Mainz 05 und der Dreizehntplatzierte Union Berlin in absehbarer Zukunft durchaus auch mal wieder die Plätze tauschen könnten. Heidenheim und Kiel gehören grundsätzlich nicht in dieses Mittelfeld, oder höchstens mal ausnahmsweise, so wie in der Vorsaison die Elf von Frank Schmidt, die sich da allerdings noch auf die Tore und Vorlagen von Kleindienst und Beste verlassen konnte.

Heidenheim und Kiel haben dieselben Ziele, Minimalziele und Mini-Minimalziele

Einen „traurigen Tag für Holstein Kiel“ bilanzierte später Kiels neuer Sportchef Olaf Rebbe, es gelte nun aber, „positiv nach vorne zu schauen, auch wenn es am heutigen Tag schwerfällt“. Es war die seriöse Funktionärsversion dessen, was der Stadionsprecher kurz zuvor in den Kampfruf „Wir kommen wieder!“ gekleidet hatte. Man habe „eine richtig gute Basis“, ergänzte Rebbe noch, „bestehend aus Trainer, Mannschaft und Staff, und wir wollen in den kommenden Tagen die Weichen in die richtige Richtung stellen“.

Es waren Sätze, die bewiesen, dass Heidenheim und Kiel demselben Segment des deutschen Profifußballs entstammen, mit einem gewissen Erfahrungs-, Finanz- und Qualitäts-Vorsprung für Heidenheim. Das Mini-Minimalziel solcher Standorte ist es, nach einem möglichen Abstieg aus der ersten Bundesliga so stabil zu sein, dass ein Direktabsturz in die dritte Liga unwahrscheinlich bis ausgeschlossen ist; das Minimalziel ist es, nach einem Abstieg in die zweite Liga sofort wieder um den Aufstieg mitzuspielen und idealerweise aufzusteigen. Und das Ziel ist es, in der ersten Liga zu bleiben – der 1. FC Heidenheim kann dieses Ziel weiterhin erreichen.

Derweil haben sie beim Absteiger Kiel aus aktuellen Anlass ein neues Unterziel dazuerfunden. „In ganz Deutschland kennt uns jetzt jeder“, sagte der Verteidiger Timo Becker. Er selbst wird allerdings zu einem Verein namens Schalke 04 wechseln, den sowieso jeder kennt.