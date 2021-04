Hoffenheim verliert in Augsburg 1:2. Trainer Hoeneß beklagt einen Mangel an Robustheit bei seiner Mannschaft - und schwere Gegner wie Leverkusen, Leipzig, Gladbach und Freiburg kommen erst noch.

Von Maik Rosner

Oliver Baumann stemmte die Handschuhe in die Hüften und sah den Kollegen hinterher, die zum Anstoß trotteten. Seine Augenbrauen waren hochgezogen, seine Stirn in Falten gelegt. Es war ein sehr fragender Blick, mit dem Hoffenheims Torwart schon in der 23. Minute der Frage nachzuspüren schien, was nun schon wieder in die Mannschaft gefahren sei. Und so konsterniert, wie Baumann dastand, wirkte er ähnlich entrüstet wie sein Trainer Sebastian Hoeneß, der in der Coachingzone die Welt ebenfalls nicht mehr zu verstehen schien. 0:2 lagen die Hoffenheimer zu diesem frühen Zeitpunkt schon zurück beim FC Augsburg. Wohl auch, weil sie ziemlich genau das Gegenteil davon gemacht hatten, was Hoeneß von ihnen gefordert hatte.

Am Ende verlor die TSG 1:2 (0:2), da es nur noch zu Robert Skovs Anschlusstor in der Schlussphase reichte (86.). Ruben Vargas hatte Augsburg mit seinem fünften Ligator in dieser Saison in Führung gebracht (8.), André Hahn erhöhte mit seinem siebten (23.). Für Hoffenheim war die Partie da schon so gut wie gelaufen. "Wir haben uns das Spiel, insbesondere die Anfangsphase, ganz anders vorgestellt", klagte Hoeneß. Die acht Absenzen, darunter Stürmer Andrej Kramaric, wollte er ebenso wenig als Entschuldigung heranziehen wie die 13 Abstellungen zu Länderspielen in den vergangenen beiden Wochen. "Trotzdem müssen wir einfach anders in so ein Spiel kommen", befand Hoeneß.

Seine Mannschaft hat zwar einen scheinbar beruhigenden Vorsprung von sieben Punkten auf die Abstiegszone, muss jetzt aber gegen Leverkusen, Leipzig, Gladbach und Freiburg ran, ehe die Kellerkinder Schalke, Bielefeld und Hertha BSC warten. Ein Restprogramm, bei dem die TSG nach den jüngsten Eindrücken aufpassen muss, nicht doch noch in ernsthafte Gefahr zu geraten.

100. Bundesligasieg, neun Punkte Vorsprung: Es läuft für Augsburg

Die Augsburger kommen dem Klassenverbleib nach dem 100. Bundesligasieg der Vereinsgeschichte dagegen immer näher. "Neun Punkte Vorsprung - ich denke, das war heute ein Riesenschritt", sagte Trainer Heiko Herrlich. Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter wollte noch keine Glückwünsche entgegennehmen, sprach aber zumindest von einem "extrem wichtigen Sieg", durch den sich der FCA in der Tabelle auf Platz elf schob und an der TSG vorbei.

Hoffenheim blickt dagegen erstmals unter Hoeneß auf drei Bundesliga-Niederlagen in Serie zurück, in den vergangenen elf Pflichtspielen gelangen nur zwei Siege. Die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen Mainz hatte sich dabei besonders prägnant in das Bild einer ziemlich enttäuschenden Debütsaison unter Hoeneß gefügt. Der Trainer hatte die Spielzeit danach sogar schon als verkorkst bezeichnet und öffentlich sehr verstimmt gerätselt, warum seine Mannschaft seine Hinweise und Vorgaben nicht berücksichtige. "Man muss konstatieren, dass wir nicht darauf vorbereitet waren, auf das, was Mainz abgeliefert hat. Aber genau damit hatten wir gerechnet", hatte Hoeneß etwas kurios befunden und für das Spiel beim ebenfalls robusten FC Augsburg "ein anderes Aggressivitätslevel" gefordert. Doch wieder handelte seine Mannschaft nicht entschieden genug, sondern agierte vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich körperlos. "Männer, wo ist die Intensität?", rief Hoeneß zwischendurch einmal.

Irgendetwas fehlte immer: Tempo, Präzision, Ideen, Wucht oder Wille

Die Augsburger zeigten dagegen ihre gewohnt körperbetonte Spielweise und überrumpelten damit die Gäste - obwohl die Stilmittel des FCA auch im Kraichgau bekannt sind. Rasch ging Herrlichs Mannschaft in Führung, nachdem Hoffenheim den Ball im Aufbau im Mittelfeld verloren hatte. Daniel Caligiuri bediente Vargas, der mit einem Rechtsschuss flach ins Eck traf. Eine Viertelstunde später schoss Hahn ebenso präzise mit rechts zum 2:0. Diesmal war ein Einwurf der Hoffenheimer nahe der Augsburger Eckfahne vorausgegangen, ehe der Ballverluste folgte, Vargas mit einem schlichten langen Pass alle überspielte und Hahn gegen Baumann kühl vollendete.

Dem FCA reichte es, den Vorsprung zu verwalten, weil die Aktionen der Hoffenheimer meistens unvollständig blieben. Irgendetwas fehlte immer: Das Tempo, die Präzision, die Ideen oder schlicht Wucht und Wille. Erst nach einer guten Stunde kamen die Gäste dem Anschlusstor etwas näher, als Ihlas Bebou ans Außennetz schoss. Doch abgesehen davon geriet der Vorsprung des FCA kaum in Gefahr, obwohl das Auftreten der Augsburger in der zweiten Halbzeit von Herrlich als "nicht gut", von Reuter als "zu passiv" und von Torwart Rafal Gikiewicz als "scheiße" bezeichnet wurde. Doch erst in der Schlussphase wurde es noch kurz hektisch, weil der eingewechselte Robert Skov den Ball mit einem Dropkick unter die Latte zimmerte und die TSG auf 1:2 heranbrachte. Mehr als dieses Traumtor aus dem Nichts brachten die Gäste aber nicht mehr zustande. Beim Abpfiff gingen viele Blicke bei der TSG wieder nach unten.