27. April 2019 Hoffenheim-Wolfsburg Attraktionen im Erbgut

Andrej Kramaric ist in Topform - und genau das, was Trainer Nagelsmann braucht.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann will seinem Nachfolger einen Europapokalteilnehmer übergeben - und ein Team mit Spitzenspielern. Gut, dass sich Andrej Kramaric zu einem solchen entwickelt hat.

Von Tobias Schächter

Am Donnerstag gratulierte Julian Nagelsmann Ralf Rangnick während eines Telefongesprächs zum Einzug ins Pokalfinale. Und er sagte dem Trainer von RB Leipzig, dass dieser die Messlatte für seinen Nachfolger ja ziemlich hochlege. Der Nachfolger von Rangnick heißt ab der kommenden Saison ja bekanntlich: Julian Nagelsmann. Die Teilnahme am Pokalfinale und den wahrscheinlichen Einzug in die Champions-League als Tabellendritter kann Nagelsmann in der kommenden Saison tatsächlich nur schwer übertreffen. Aber große Herausforderungen stacheln ihn eher an, als dass sie ihn einschüchtern. Die aktuellen Erfolge der Leipziger kommentiert der 31-Jährige so: "Ich freue mich für sie, sie spielen eine super Saison und hoffe, dass es nächstes Jahr so weitergeht. Ich habe mit hohen Messlatten kein Problem, im Hochsprung war ich schon immer recht gut."

Dabei ist Nagelsmann gerade dabei, seinem Nachfolger Alfred Schreuder bei der TSG Hoffenheim mit der dritten Europapokalteilnahme in Serie ebenfalls eine nicht selbstverständliche Erfolgsgeschichte zu hinterlassen. Nach zuletzt vier Siegen strotzen die Hoffenheimer vor Selbstvertrauen und wollen auch die abschließenden vier Saisonspiele gewinnen. Gelänge das, wäre sogar der Sprung auf Champions-League-Rang vier möglich. An diesem Sonntag bildet das Heimspiel gegen Wolfsburg den schweren Auftakt im Endspurt.

Aus der Verfolgerrolle heraus habe Hoffenheim "gefühlt mehr zu gewinnen, als zu verlieren", glaubt Nagelsmann. Die jüngste Erfolgsserie habe weniger mit der Verkündung seines Nachfolgers zu tun ("Komischerweise gewinnen wir seitdem nur noch"), glaubt der Trainer. Vielmehr sei das Spielglück nach dem Sieg im Schlüsselspiel gegen Leverkusen zurückgekehrt und Leistungsträger wie Kevin Vogt, Kerem Demirbay, Andrej Kramaric und Ishak Belfodil seien nach Formtiefs und Verletzungen nun wieder in Topform. Wobei Spielmacher Demirbay gegen Wolfsburg gesperrt (fünf gelbe Karten) fehlen wird. Aber die Hoffenheimer Hoffnungen ruhen vor allen auch auf den beiden Angreifern Kramaric und Belfodil, die in der Rückrunde zu den Attraktionen der Liga gehören. Belfodil traf in den letzten vier Spielen sieben Mal und bereitete drei Tore vor, insgesamt stehen 15 Treffer und fünf Vorlagen für den Algerier in der Statistik, Kramarics Bilanz lautet: 16 Tore, vier Vorlagen. Den unzufriedenen Belfodil habe er in der Winterpause beruhigen müssen, erzählt Nagelsmann: "Ich habe ihm gesagt, am Ende wirst du bei uns durch die Decke gehen - jetzt hat er einen ganz dicken Bohrer angesetzt."

Bislang gelang Vedad Ibsisevic in der nun auch schon elf Jahre langen Mitgliedschaft der Hoffenheimer in der Bundesliga mit 18 Toren die höchste Trefferquote in einer Saison. Es wäre keine Überraschung überträfen Belfodil und Kramaric diese Marke. Wobei Kramaric schon lange den ganz dicken Bohrer ansetzt und jüngst mit seinem 49. Tor Hoffenheims Bundesliga-Rekordtorschützen Sejad Salihovic überholte. Der damals nur Insidern bekannte Kroate kam im Januar 2016 von Leicester City, wo er den Durchbruch nicht geschafft hatte. Seither entwickelte er sich in Hoffenheim zu einem "internationalen Star", wie TSG-Sportchef Alexander Rosen findet. Wäre Kramaric noch klinischer im Abschluss, könnte man ihn sogar eine Stufe höher einordnen. Der Techniker schlägt Haken wie ein Kaninchen und treibt an seinen besten Tagen Gegenspieler mit seinen Dribblings in den Wahnsinn.

In Kroatien ist er sehr beliebt, und das nicht nur, weil er es mit der Nationalmannschaft letzten Sommer in Russland ins WM-Finale gegen Frankreich geschafft hat. Weil er sich vom damaligen Präsidenten von Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, der mittlerweile unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Bestechung und Betrug verurteilt und nach Bosnien geflohen ist, keinen Knebelvertrag hat aufzwingen lassen wie zum Beispiel Luka Modric, verließ Kramaric den Serienmeister und landetet über Rijeka und Leicester in Hoffenheim. Die Widerstandskraft gegen den Mamic-Clan rechnen ihm seine Landsleute hoch an.

Kramaric ist ein reflektierter, bodenständiger Typ, sein Marktwert wird mittlerweile auf über 30 Millionen Euro taxiert. Doch ein Wechsel steht offenbar nicht zwingend auf der Agenda. Diese Woche teilte er via Klubmagazin mit: "Ich hätte nichts dagegen, meine Karriere hier zu beenden." Das wiederum würde es dem Nachfolger von Julian Nagelsmann in Hoffenheim etwas leichter machen.