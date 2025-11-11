Zum Hauptinhalt springen

MeinungTurbulenzen in Hoffenheim:Achtung, Achtung, hier spricht die Pozilei!

Kommentar von Philipp Selldorf

Die organisierte Fanszene der TSG Hoffenheim protestierte beim Heimspiel gegen RB Leipzig gegen Spielerberater Roger Wittmann.
Die organisierte Fanszene der TSG Hoffenheim protestierte beim Heimspiel gegen RB Leipzig gegen Spielerberater Roger Wittmann. (Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Imago)

Witzig oder nicht witzig? Der Spielerberater Roger Wittmann wehrt sich anwaltlich gegen ein satirisches Plakat der Hoffenheimer Fanszene. Die Vorgänge rund um den Dorfklub werden selbst zur Satire.

Der Trainer der TSG Hoffenheim, Christian Ilzer, hat am Wochenende den Klub mit einem „Schiff auf hoher See“ verglichen. Er wollte damit ein Bild von den stürmischen Umständen schaffen, die seine Arbeit begleiten. Sportlich stehen die Dinge zwar aktuell hervorragend, doch wie ein einträchtiger Verein präsentiert sich die TSG nicht. Fortgesetzt geht es drunter und drüber im ganz und gar nicht idyllischen Dorfklub, den der inzwischen 85 Jahre alte Finanzier Dietmar Hopp auf der Besetzungsliste der Bundesliga platziert hat.

TSG Hoffenheim
:Verein für Ränkespiele

Hat die TSG Hoffenheim auf Druck von Mäzen Dietmar Hopp zwei Geschäftsführer entlassen? Die Frage steht zumindest im Raum. Der Klub gibt mal wieder ein dubioses und undurchsichtiges Bild ab.

Von Philipp Selldorf

