Witzig oder nicht witzig? Der Spielerberater Roger Wittmann wehrt sich anwaltlich gegen ein satirisches Plakat der Hoffenheimer Fanszene. Die Vorgänge rund um den Dorfklub werden selbst zur Satire.

Der Trainer der TSG Hoffenheim, Christian Ilzer, hat am Wochenende den Klub mit einem „Schiff auf hoher See“ verglichen. Er wollte damit ein Bild von den stürmischen Umständen schaffen, die seine Arbeit begleiten. Sportlich stehen die Dinge zwar aktuell hervorragend, doch wie ein einträchtiger Verein präsentiert sich die TSG nicht. Fortgesetzt geht es drunter und drüber im ganz und gar nicht idyllischen Dorfklub, den der inzwischen 85 Jahre alte Finanzier Dietmar Hopp auf der Besetzungsliste der Bundesliga platziert hat.