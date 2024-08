TSG Hoffenheim:Trainer Matarazzo bleibt nun doch

Wenn die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen den FC Fulham bestreitet, wird Pellegrino Matarazzo auf der Bank sitzen – und damit genau da, wo er auch in der zwei Wochen später beginnenden Bundesligasaison Platz nehmen wird. Auf den ersten Blick ist beides keine sonderlich sensationelle Feststellung, schließlich besitzt „Rino“ einen gültigen Vertrag im Kraichgau und lächelt in sämtlichen Sonderheften zur neuen Saison angemessen gelassen als Hoffenheimer Übungsleiter in die Linse.

Im Norden Baden-Württembergs erregt die Meldung, die die TSG am Vormittag über ihre Verteiler schickte, dennoch einige Aufmerksamkeit. Schließlich waren gut informierte Menschen in den vergangenen Tagen nicht nur davon ausgegangen, dass Matarazzo den Kraichgauern den Rücken zukehren würde. Sondern auch davon, dass für genau diesen Fall bereits sein Nachfolger auserkoren wäre.

Von einer „unruhigen Phase“ spricht dann auch Matarazzo in seinem Statement und mag dabei durchaus auch den Umstand vor Augen gehabt haben, dass sein Arbeitgeber wenige Tage zuvor nicht nur seinen Sportgeschäftsführer Alexander Rosen nach 13 Jahren im Klub vor die Tür gesetzt hat, sondern in Pirmin Schwegler, Denni Strich und Jan Meyer drei weitere Personen aus der Führungsebene gingen. Derzeit steht die TSG also operativ wie personell einigermaßen schwachbrüstig da. Bislang gab es erst eine Verstärkung des Kaders für die bald beginnende neue Spielzeit zu vermelden: Der österreichische Nationalspieler Alexander Prass, 23, kommt fürs Mittelfeld von Sturm Graz. Mehr ist noch nicht passiert.

Umso wichtiger, verkündet Matarazzo nun, sei es jetzt, „Klarheit und Ruhe zu schaffen“. Er freue sich jedenfalls „sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten“. Er sei „überzeugt davon, dass wir mit den richtigen Ergänzungen im Kader wieder eine erfolgreiche Saison spielen werden“. Auch Nachwuchschef Frank Kramer, der derzeit Rosens Aufgaben übernimmt, lässt sich frohgemut zitieren: „Für uns war und ist es keine Frage, dass wir mit unserem Coach in die neue Saison gehen. Die vergangene Spielzeit sowie die jüngsten Tage im Trainingslager haben gezeigt, dass das Trainerteam und die Mannschaft geschlossen in eine Richtung gehen.“

Beim Zweitligisten Karlsruher SC dürfte die Nachricht Erleichterung ausgelöst haben

Dass die Personalie des Cheftrainers intern „keine Frage“ gewesen sein soll, muss man indes nicht glauben. Schließlich steht fest, dass der US-Soccer-Verband den in New Jersey aufgewachsenen Matarazzo als künftigen Auswahltrainer auserkoren hatte und sich der Umworbene durchaus damit beschäftigt hatte, ehe er offenbar am Ende der vergangenen Woche zu dem Schluss kam, im Lande zu bleiben – und seinen Landsleuten absagte. Zudem ist Matarazzo, der im geschassten Rosen einen überzeugten Fürsprecher hatte, im Machtzentrum des Klubs alles andere als unumstritten. Diesem nahe steht ein Mann, den kein Gremium je gewählt hat: Spielerberater Roger Wittmann, den Mäzen Dietmar Hopp seinen „Freund“ nennt.

Die TSG braucht – das wiederum sehen ausnahmsweise alle im Klub so – dringend noch einige Zugänge, um in der kommenden Saison sowohl in der Liga als auch in der Europa League konkurrenzfähig zu sein. Es wird spannend sein zu beobachten, von welcher Agentur sich die Spieler beraten lassen, die der Klub in den kommenden Wochen als weitere Zugänge vorstellen wird.

Erleichterung dürfte die Hoffenheimer Trainerentscheidung, die angeblich ja nie eine war, ein paar Kilometer südlich von Sinsheim ausgelöst haben. Dort, beim Zweitligisten Karlsruher SC, amtiert seit viereinhalb Jahren Christian Eichner als Cheftrainer. Der 41-Jährige gilt als großes Trainertalent, zuletzt gelangen ihm mit dem KSC Platz fünf und sieben – und das jeweils mit einem der kleinsten Etats der Liga. Das möglicherweise noch größere Verdienst ist es indes, dass der KSC wieder eine fußballerische Identität als eines der spielstärksten Teams der zweiten Klasse hat, auch das ist eine Liga drüber nicht unbemerkt geblieben. Seinen Anteil an den jüngsten Erfolgen hatte Eichner zuletzt von der Karlsruher Vereinsführung in mehrerlei Hinsicht nicht gewürdigt gefühlt. Vorstand Michael Becker lobte Ende vergangener Woche erstmals explizit auch den Trainer. Das muss vor dem Hintergrund der Überlegungen im Kraichgau kein Zufall gewesen sein.

Dass Eichner seinen 2025 auslaufenden Vertrag in Karlsruhe noch mal verlängert, ist derweil eher unwahrscheinlich, zumal er sich eher kurz- als mittelfristig als Trainer in der ersten Liga sieht. 2010 ist er schon mal als Spieler von Karlsruhe nach Hoffenheim gewechselt. Der Standort dürfte für ihn auch künftig attraktiv sein. Und das nicht primär deshalb, weil er von seinem Wohnort aus nur noch den halben Weg zur Arbeit hätte.