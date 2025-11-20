Verhandelt wurde in Dietmar Hopps Golfklub St. Leon-Rot, und es sollen laut Kicker „gute und konstruktive Gespräche“ gewesen sein. Letzteres ist nicht besonders erstaunlich: Andreas Schicker, der Sport-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, und Hans-Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, stehen sich nicht nur als Landsleute näher – beide stammen aus Österreich –, sondern sind auch durch übereinstimmende Absichten verbunden. Pötsch möchte Schicker als Manager zum VfL Wolfsburg holen. Schicker möchte gern nach Wolfsburg wechseln, obwohl sein Vertrag mit der TSG noch bis 2029 läuft.