Verhandelt wurde in Dietmar Hopps Golfklub St. Leon-Rot, und es sollen laut Kicker „gute und konstruktive Gespräche“ gewesen sein. Letzteres ist nicht besonders erstaunlich: Andreas Schicker, der Sport-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, und Hans-Dieter Pötsch, der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, stehen sich nicht nur als Landsleute näher – beide stammen aus Österreich –, sondern sind auch durch übereinstimmende Absichten verbunden. Pötsch möchte Schicker als Manager zum VfL Wolfsburg holen. Schicker möchte gern nach Wolfsburg wechseln, obwohl sein Vertrag mit der TSG noch bis 2029 läuft.
Nach der Entlassung von zwei Geschäftsführern möchte auch Sportchef Andreas Schicker die TSG Hoffenheim verlassen. Doch der e.V. will ihn halten – um den Machtkampf gegen Mäzen Dietmar Hopp und Berater Roger Wittmann nicht aufzugeben.
Von Philipp Selldorf
Hat die TSG Hoffenheim auf Druck von Mäzen Dietmar Hopp zwei Geschäftsführer entlassen? Die Frage steht zumindest im Raum. Der Klub gibt mal wieder ein dubioses und undurchsichtiges Bild ab.
