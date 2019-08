Die zweite Wendung in einem wendungsreichen Spiel: Hoffenheims Ermin Bicakcic (Nummer 4) trifft per Kopf zum 1:1.

Alfred Schreuder erzählt nach Fußballspielen keine Romane, aber ein Schönredner, das lässt sich nach zwei Spieltagen festhalten, ist der zurückhaltende Niederländer auch nicht. Am Samstag feierte Schreuder seinen ersten Sieg als Trainer der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. In jedem Anfang liege ein Zauber, heißt es ja. Aber wohl niemand von den 27 333 Zuschauern in der Arena in Sinsheim hätte sich nach dem 3:2 (0:1)-Erfolg gegen Werder Bremen dazu hinreißen lassen, das Spiel als hinreißendes Ereignis zu beschreiben. Auch Schreuder fand das nicht, er sagte trocken: "Heute war unser schlechtester Tag mit Ball in dieser Woche."

Am Ende war das dem 46-Jährigen allerdings auch nicht ganz so wichtig. Nach dem 0:1 zum Ligastart bei Eintracht Frankfurt war die Erleichterung in Hoffenheim über die ersten drei Punkte dieser Saison einfach zu groß. Weiter ohne Punkte steht hingegen Werder da, das nach der 1:3-Heimpleite gegen Düsseldorf auch in Hoffenheim drei Gegentore kassierte. Zwei davon nach Eckbällen, Ermin Bicakcic zum 1:1 (54.) und Pavel Kaderabek zum Siegtreffer (87.) trafen für die TSG nach Ecken von Denis Geiger. "Wenn wir die zwei Standards nicht kriegen, gewinnen wir", haderte Werders Routinier Nuri Sahin. Der Mittelfeldspieler agierte bei gegnerischem Ballbesitz diesmal im Zentrum einer Fünferabwehrkette, bei eigenem Ballbesitz im Mittelfeld als erster Aufbauspieler. Das hatte ganz gut funktioniert, aber Werder-Trainer Florian Kohfeldt meinte diese Personalie wohl eher nicht, als er resümierte: "Dieses Spiel hatte tausend Geschichten."

Fünf Tore, eine Gelb-Rote Karte für Werders Johannes Eggestein (77.) beim Stand von 2:1 für Hoffenheim, die frühe Auswechslung von Werder-Verteidiger Ömer Toprak (17., Wadenverletzung) sowie ein nicht gegebenes Tor der Bremer von Niclas Füllkrug (71., ebenfalls beim Stand von 2:1 für Hoffenheim) wegen Handspiels und Einsatz des Videobeweises - aber der Eindruck eines Spektakels trügt dann auch wieder.

Drei Treffer ohne Torchance

Die ersten 45 Minuten beispielsweise boten kultivierte Ereignislosigkeit, in der Füllkrugs Führung (42.) für die Gäste per Kopf - bezeichnenderweise nach einer Ecke - der einzige Höhepunkt blieb. Dass die Hoffenheimer nach 59 Minuten dann plötzlich mit 2:1 führten - Ihlas Bebou traf nach Bicakcics Ausgleich mit einem Schuss aus 15 Metern eher zufällig -, wirkte überraschend. Zwar hatte Schreuder zu Beginn des zweiten Durchgangs die Anordnung seiner Mittelfeldspieler etwas offensiver ausgerichtet, aber aus dem vielen Ballbesitz entwickelte sich weiterhin nicht mehr Druck. Am Ende hatte Hoffenheim drei Treffer erzielt, ohne sich eine einzige Torchance in 90 Minuten und fünf Minuten Nachspielzeit herausgespielt zu haben.

Schreuder gab zu, dass es für seine Elf "mit Ball noch viel zu tun" gebe. Ob der in der Öffentlichkeit und im Coaching eher zurückhaltend auftretende Trainer der Mannschaft eine Handschrift verleihen kann, muss sich noch zeigen. Bislang ist diese jedenfalls noch nicht so klar erkennbar wie bei seinem auf allen Ebenen mutigen Vorgänger Julian Nagelsmann. Harte Entscheidungen aber kann Schreuder treffen: Der in der Vorbereitung noch so gelobte italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo stand nach seiner Rückkehr von der Leihe in Freiburg gegen Bremen nicht im Kader. Schreuder erklärte kurz, aber knackig: "Wir haben uns für andere entschieden."