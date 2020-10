Bundesligist TSG Hoffenheim muss auch zum Europa-League-Auftakt an diesem Donnerstag gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der Kroate ist wie Kasim Adams, der vorige Woche ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde, weiter auf ungewisse Zeit in Quarantäne. Auch Pavel Kaderabek begab sich in Selbstisolation. Unterdessen hat auch der VfL Wolfsburg ein positives Corona-Testergebnis bekannt gemacht: Der kroatische Nationalspieler Josip Brekalo wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Derzeit sei er symptomfrei.