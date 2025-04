Andrej Kramaric hat in dieser Saison erst drei Interviews gegeben. Man weiß das, weil der Hoffenheimer Stürmer das nach dem 2:0-Sieg am Samstag gegen den FSV Mainz 05 selbst betont hat. Dass er sich so rar macht, habe einen Grund: „Ich sage immer, was ich denke“. Und das ist offenbar nicht immer so opportun.

Das Spiel selbst – „wir haben drei gute Kontermöglichkeiten, zwei Tore, drei Punkte“ – hakte er entsprechend schnell ab. Zum einen, weil sich der Doppeltorschütze (4./32.) gar nicht feiern lassen wollte für einen Sieg, den er selbst nicht verdient fand. Und zum Zweiten, weil man ihm den Widerwillen gegen die Art und Weise, wie seine Mannschaft derzeit Fußball spielt, fast körperlich anmerkte. Gleich zweimal betonte der Mann, der seit 2016 Teil der TSG ist, dass „viel mehr in dieser Mannschaft steckt“ und man „besseren Fußball spielen“ könne.

Tatsächlich hatte Hoffenheim drei Torabschlüsse, zwei davon landeten im Netz. Wenn der Mainzer Torwart Robin Zentner sagte, dass der Sieger „nicht viel zum Spiel beigetragen“ habe, war das hart, aber nicht falsch. Zumal die Selbstanklage auf dem Fuße folgte: „Die haben nur lange Bälle gespielt, und wir sind drauf reingefallen.“ Beim ersten Gegentor verlor Dominik Kohr das Laufduell mit Hoffenheims Flankengeber Bazoumana Touré, beim zweiten ließ sich Philipp Mwene abkochen. Und das war nicht die einzige unangenehme Wahrheit für die 05-er. Sie sind gerade dabei, sich um den Lohn einer tollen Saison zu bringen.

Sano, Lee und Nebel harmonierten im Kombinationsspiel prächtig, zum Punkterfolg reichte es trotzdem nicht

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen (zwei Niederlagen), sind die Mainzer von Platz drei auf Rang fünf zurückgefallen. Der Champions-League-Platz ist erst mal perdu, was der Trainer Bo Henriksen jedoch korrekt einzuordnen wusste: Ja, das sei „eine schwere Periode für uns“, allerdings sei man „nicht Bayern München“. Den 05-ern fehlten in Sinsheim in Jonathan Burkardt (Infekt) und dem gelbgesperrten Nadiem Amiri die beiden besten Spieler. Fußballerisch war der Vortrag dennoch stark. Vor allem Kaishu Sano, Lee Jae-sung und Paul Nebel (der in der Nachspielzeit eine diskutable gelb-rote Karte wegen eines harmlosen Schubsers sah) harmonierten im Kombinationsspiel prächtig. Der erst 20-jährige Nelson Weiper, ein gebürtiger Mainzer, der Burkardt vertrat, vergab zwei große Chancen (28./56.). Nicht auszuschließen also, dass die Rheinhessen in Bestbesetzung gepunktet hätten.

So blieb es beim Hoffenheimer Sieg, der de facto den Klassenerhalt bedeuten dürfte – das Dilemma der TSG aber nicht kaschieren kann. Und das umfasst weit mehr Bereiche als den sportlichen. In sechs Heimspielen kamen jeweils weniger als 22 000 Zuschauer, überregionale Strahlkraft entwickelt der Verein ohnehin kaum, regionale aber offenbar auch nicht genug. Das fällt umso mehr im Abgleich mit dem Gegner vom Samstag auf. Auch Mainz kämpfte nach dem Umzug vom charismatischen Bruchweg-Stadion in die anonymere Arena am Europakreisel um jeden Zuschauer. Und nun das: 10 000 sangesfreudige Anhänger der 05-er begleiteten ihre Mannschaft nach Sinsheim.

Dort vermeldete die TSG am Samstag zwar freudig „ausverkauft“, musste sich aber zugleich einer deprimierenden Erkenntnis stellen: Wenn man nicht die große Vergangenheit aufzuweisen hat (oder ein Publikum, das per se zu jedem Spiel kommt), dann gibt es eben noch einen zweiten Faktor, mit dem man die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann: sportlicher Erfolg, im Idealfall kombiniert mit einer attraktiven Spielweise.

Doch in Sinsheim müssen sie derzeit auf beides verzichten. Und das, obwohl Trainer Christian Ilzer eigentlich für einen anderen Fußball steht als den, den er gerade spielen lässt. Doch offenbar hat er den Eindruck, dass diese merkwürdig zusammengestellte Mannschaft gerade erst mal Stabilität braucht, ehe sie sich spielerisch weiterentwickeln kann.

Eiskalt vor dem Mainzer Torwart Robin Zentner: Andrej Kramaric beim 2:0. (Foto: Daniel Roland/AFP)

So scheint es auch Andrej Kramaric zu sehen, der bereits nach dem 0:5 gegen den FC Bayern eher die ganze Hand als den Finger in die Wunde gelegt hatte („fühle eine große Scheiße in diesem Klub“). Deutet man die Zwischentöne richtig, scheint er wie so viele der Ansicht zu sein, dass die Trennung von Sportvorstand Alexander Rosen im Sommer ein Fehler war, und dass danach viel Geld falsch investiert wurde. „Ich würde sterben für diesen Verein“, sagte er am Samstag, „deswegen bin ich so sauer über diese Saison.“ Der Mitarbeiter der Pressestelle, der daraufhin feststellte, das sei doch „ein schönes Schlusswort“, dürfte wissen, warum er es plötzlich so eilig hatte.