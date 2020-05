Dank des überragenden Christoph Baumgartner hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre Serie von sieben sieglosen Spielen beendet. Der 20 Jahre alte Österreicher erzielte beim 3:1 (1:0) der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Mittwoch zwei Tore (11./46. Minute) und bereitete den dritten Treffer durch Steven Zuber (48.) vor. Das Team des früheren TSG-Trainers Markus Gisdol verpasste damit die Chance, in der Tabelle an Hoffenheim vorbeizuziehen. Für die Gäste traf in Florian Kainz (60.) ebenfalls ein Österreicher. Genau wie beim 2:2 gegen Düsseldorf am Sonntag vergab Kölns Mark Uth (76.) einen Foulelfmeter, er scheiterte an Hoffenheims Keeper Oliver Baumann. Die am Ende stark nachlassenden Hoffenheimer dürfen sich damit weiter Hoffnungen auf einen Europa-League-Platz machen.

Dabei spielten die Kölner von der 26. Minute an zu Zehnt, da Sebastiaan Bornauw nach einem üblen Tritt gegen den Torschützen Rot sah. Kurz nach der vermeintlichen Entscheidung durch Zuber musste TSG-Kapitän Benjamin Hübner mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er Dominick Drexler gefoult hatte. Die Rheinländer sind damit seit vier Spielen ohne Sieg. Die Hoffenheimer hätten mit einer neunten Heimniederlage in dieser Saison einen Negativ-Clubrekord eingestellt. Für Gisdol, der insgesamt fünf Jahre in Hoffenheim arbeitete, war es die erste Niederlage gegen seinen früheren Verein, nachdem er mit dem Hamburger SV zwei Siege und ein Remis erreicht hatte.