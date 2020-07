Sebastian Hoeneß, 38, steht vor einem Wechsel als Cheftrainer zur TSG Hoffenheim. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Vereine über eine Freigabe für den Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern geeinigt. Die Verpflichtung soll Anfang der Woche offiziell vermeldet werden. Hoeneß, Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter und Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß, war 2017 als Jugendcoach von RB Leipzig nach München gekommen. Gleich in seiner ersten Saison holte er mit dem FC Bayern II als Aufsteiger den Meistertitel in der dritten Liga. "Er hat aber hier schon Fußspuren hinterlassen und sehr erfolgreich gearbeitet", lobte am Sonntag Bayern-Cheftrainer Hansi Flick. Hoeneß wäre in Hoffenheim Nachfolger von Alfred Schreuder.