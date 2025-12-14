Es kommt schon mal vor, dass ein Torwart nach einem Gegentreffer dermaßen außer sich ist, wie es Oliver Baumann beim Hamburger Treffer kurz vor Schluss war. Seltener kommen solche Eruptionen allerdings vor, wenn es sich um einen derart unbedeutenden Treffer handelt wie den von Hamburgs Rayan Philippe, der aus einem Hoffenheimer 4:0- einen 4:1-Sieg gemacht hatte. Ebenfalls passiert es in der Liga zuweilen, dass sich ein Trainer darüber beschwert, wenn sich ein Spieler der gegnerischen Mannschaft bei einem Einwurf vermeintlich zu lang Zeit lässt. Nicht so oft kommt es vor, dass das der Trainer tut, dessen Team mit 2:0 führt und derart offensichtlich einem sicheren Sieg entgegensteuert wie Hoffenheim gegen den harmlosen HSV.

„Erfolg ist ein gefährlicher Zustand, genau wie eine Niederlagenserie ein gefährlicher Zustand ist“, erläuterte nach dem Spiel besagter Trainer Christian Ilzer, der sein Team in dieser Phase des Spiels als zu siegessicher empfunden hatte. „Und Oli Baumann ärgert sich massiv über das Gegentor, genau so ist es richtig.“

Wer noch eine Veranschaulichung dafür brauchte, wie gut Ilzer die Transformation von einer begabten, aber launischen (und ganz gewiss niemals zweikampfstarken) Mannschaft zu einem vollauf überzeugenden Bundesligateam gelungen ist, bekam sie jedenfalls am Wochenende geliefert. Beim vierten Heimsieg in Serie hatte Hoffenheim nur zu Beginn des zweiten Durchgangs einen kleinen Druckabfall zu verzeichnen und spielte ansonsten so konzentriert und energetisch, als könne man das nächste Spiel in Stuttgart gleich noch dranhängen.

Andrej Kramaric hat es geschafft, ein „TSG-GOAT“ zu werden, der größte Sinsheimer aller Zeiten

Ilzer, der noch im Mai höchstens als bedauernswerter Übergangstrainer gehandelt worden war, hat in der ersten Sommertransferperiode, die er selbst prägen konnte, vor allem die Widerstandskräfte seines Teams gestärkt. So kamen Spieler wie Wout Burger, Vladimir Coufal und der erstaunlicherweise erst 21-jährige Leon Avdullahu. Sie stehen für jede Menge schlechte Laune im Kampf um den Ball – und können trotzdem Fußball spielen. Der Ball läuft also nach wie vor rund in Sinsheim, aber spielerische Defizite waren ja auch noch nie das Hauptproblem in der Arena an der A6.

Die war am Samstag ausverkauft, und wenngleich der HSV ein Drittel des Stadions und damit ein „Heimspiel“ für sich reklamierte, waren es Grischa Prömel (8.), Ozan Kabak (31.), Tim Lemperle (65.) und Fisnik Asllani (72.), die die Hoffenheimer Dominanz nach schön herausgespielten Toren in Zahlen gossen. Im Gegenzug hatte Hamburgs Philippe, der kurz darauf bei der Ausführung eines Handelfmeters wegrutschte (90.+1) und so sein zweites Tor verpasste, die Laune von Oliver Baumann eben nur einmal massiv trüben können (82.). Mehr war beim besten Willen nicht drin für eine Hamburger Mannschaft, die im Vergleich zum Gegner physisch und gedanklich verlangsamt wirkte.

Bei der TSG läuft es sportlich derzeit so gut, dass es kein bisschen vermessen erscheint, wenn Andrej Kramaric auf impertinentes Nachfragen zugibt, dass er die Champions League meint, wenn er betont, man könne in dieser Saison „etwas Besonderes“ erreichen. 26 Punkte hat man bereits beiseitegeschafft, das reicht schon jetzt für Platz fünf. Kramaric selbst, der ebenfalls „die guten Neuzugänge“ als einen der Hauptgründe für den Hoffenheimer Aufschwung ausmachte, hat derweil schon am Samstag etwas Besonderes erreicht. Gegen den HSV stand er mal wieder in der ersten Elf und absolvierte sein 300. Bundesligaspiel „An die 200 Scorerpunkte in dieser Zeit sprechen für sich“, findet Ilzer, zumal Kramarics Karriere „nicht nur auf Begabung“ beruhe. „Er arbeitet an jedem Detail. Und es zeichnet die absoluten Spitzenperformer aus, dass sie nicht nur an der Oberfläche unterwegs sind.“

Und Kramaric selbst räumte ein, er habe 2016 auch nicht vorausgesehen, dass er mal „eine TSG-Legende oder viele sagen ein TSG-GOAT“ werden würde. Letzteres (Greatest of all time, Größter aller Zeiten) ist Kramaric fraglos im Kraichgau, wenngleich man dazu sagen muss, dass die TSG in den Zeiten von HSV-GOATs wie Uwe Seeler oder Charly Dörfel und selbst zu Zeiten von Halb-GOATs wie Manfred Kaltz, Horst Hrubesch oder Thomas Doll noch weitgehend idolfrei in der Kreisliga spielte.

300 Spiele und 200 Scorerpunkte: Andrej Kramaric (Mitte, mit Wouter Burger (links) und Ozan Kabak) hat mit der TSG schon Champions League und Abstiegsrelegation erlebt. (Foto: Oliver Zimmermann/foto2press/Imago)

Und genau das – das Fehlen einer über Generationen gewachsenen Anhängerschaft – ist das einzige Problem, das die Hoffenheimer nicht loswerden. Selbst dann nicht, wenn sie wie derzeit fünfmal besseren und zehnmal schöneren Fußball spielen als die meisten „Traditionsvereine“. Deren Anhänger machen sich immer noch und mehr denn je einen Spaß daraus, sich im 30 000-Zuschauer-Stadion in Sinsheim, wo man „froh um jeden Zuschauer ist, der uns unterstützt“ (Ilzer), ein informelles Wettrennen um den besten Auswärtssupport zu liefern. In der Hinrundentabelle führt der 1. FC Köln mit 15 000 Gästefans vor je 13 000 Frankfurtern und Hamburgern und 10 000 Anhängern des FC Bayern.

Bei der TSG wissen sie natürlich, dass es vor diesem Hintergrund etwas schräg klingt, wenn der Stadionsprecher vermeldet, man sei „erneut ausverkauft“. Doch so lange die Gästefans so schlecht gelaunt nach Hause fahren wie am Samstag die HSV-Fans, ist ihnen das in Sinsheim herzlich egal.