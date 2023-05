Die Hockeyabteilung des Münchner Sportclubs hatte beim Doppelspieltag am vergangenen Samstag alles für eine Klub-Fete angerichtet, sportlich lief für seine beiden Erstliga-Teams dann allerdings wenig zusammen. Nachdem die Frauen überraschend noch ins Viertelfinale eingezogen waren und somit den Abstieg vorzeitig verhindert hatten, unterlagen sie dem Mannheimer HC im ersten Duell ihrer Best-of-three-Serie mit 1:6 (1:3). "Wir haben die Spannung über die Woche nicht halten können, die ersten zehn Minuten gepennt, und dann stand es schon 0:3", fasste Nationalspielerin Jule Bleuel die deutliche Niederlage zusammen. Die zweite Partie und ein potenzielles Entscheidungsspiel finden dann in einer Woche in Mannheim statt.

Während die Frauen gegen die favorisierten Mannheimerinnen eher die Deutlichkeit des Ergebnisses schmerzte, bangen die MSC-Männer weiter um die Erstklassigkeit. Sie unterlagen Uhlenhorst Mülheim im ersten Spiel der Playdown-Serie 4:6 (1:2). Zum Rückspiel und einem möglichen Entscheidungsspiel geht es am kommenden Wochenende nach Mülheim. Der Gewinner der Best-of-three-Serie bleibt erstklassig, der Verlierer bekommt gegen den Gewinner des Duells der beiden Staffelletzten noch eine weitere Chance.