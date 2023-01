Nach einem der längsten Finals in der Geschichte des Hockeysports jubelt die deutsche Auswahl: Sie besiegt Olympiasieger Belgien im Shootout und wird Weltmeister - es ist ein Triumph, in dem sich mehrere Erfolge vereinen.

Von Volker Kreisl

Die Frage zu Beginn war: Wird es wieder ein deutscher Auftritt wie in den vergangenen Partien der K.-o-Runde? Im Viertel- und Halbfinale gestatteten die Deutschen ja auch wegen teils nachlässiger Herangehensweise in den vier regulären Vierteln dem Gegner jeweils einen 2:0-Vorsprung. Leichte Tore erzielten die Gegner England und Australien, und doch war das Team vom Trainer André Henning am Ende besser, weil es sich in den allerletzten Minuten des Spiels aufrappelte und noch zurückkam.

Diesmal jedoch war es das WM-Finale, da ging es gegen Belgien, die überragende Mannschaft der vergangenen Jahre. Die Belgier waren bis zum Sonntag nicht nur aktueller Weltmeister, sondern sie haben auch das vergangene Olympiaturnier gewonnen. Dieses Team ist auf allen Positionen stark besetzt, was es auch an diesem Sonntagabend in Bhubaneswar dokumentierte.

Am Ende aber war eine Position bei den Deutschen besser. Nach einem der längsten WM-Finals in der Geschichte des Sports rissen die Spieler des Deutschen Hockey-Bundes die Arme hoch, mit einem 2:2 nach regulärer Spielzeit, einem am Ende unentschiedenen ersten Penalty-Shootout und dem folgenden Eins-gegen-eins-Duell, von denen jedes schon die Entscheidung bringen konnte, gab es endlich einen Sieger - nämlich das deutsche Team.

Detailansicht öffnen Nervenstark in allen Lebenslagen: Thies Prinz (links) verwandelt seinen Penalty gegen Belgiens Torwart Vincent Vanasch. (Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

"Dass wir heute gewinnen, ist wahnsinnig. Ich bin sprachlos", sagte Niklas Wellen, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. Dies sei eine Teamleistung gewesen: "Dass wir dreimal in K.-o.-Spielen zurückgekommen sind, ist kein Glück, sondern es zeigt die Qualität, die Mentalität und den Charakter dieses Teams."

Hennings Spieler sind dabei in Bhubaneswar in Indien mehrere wichtige Erfolge gelungen. Es dürfte mit diesem Sieg, dem ersten WM-Titel seit 2006 und zudem dem ersten gewonnenen weltweiten Großereignis seit dem Sieg bei den Olympischen Spielen in London 2012 wieder Aufmerksamkeit in der deutschen Sponsorenszene wecken, die für den Verband, den Nachwuchs und eine abgesicherte Zukunft wichtig ist. Es hat zudem viel Werbung hierzulande für diesen Sport gemacht mit seinen starken Auftritten.

Diese Mannschaft war die wohl attraktivste in diesem Turnier, was ihr selbst wohl nicht immer geheuer war. Spannend war es insbesondere in den K.-o.-Spielen gegen England und Australien. Diesmal, im Finale, wollte man keinem Rückstand über weite Strecken hinterherlaufen, und doch stand es sogar früher als sonst wie üblich 0:2. Zwei eigene Fehler lagen zugrunde, die deutschen Verteidiger ließen Florent Van Aubel und kurz darauf Tanguy Cosys relativ ungehindert abziehen, Torwart Alexander Stadler hatte keine Chance.

Die letzten Minuten sind die vielleicht längsten, die das deutsche Team je erlebt hat

Die Partie wogte hin und her, das dritte Viertel gehörte dann vollkommen den deutschen Spielern. Zwei Tore erzielten sie da; zunächst traf Wellen mit einem Treffer, der ähnlich wie der von van Aubel zum Treffer des Turniers ausgerufen werden könnte. Wellen stand schräg vor dem linken Pfosten, fischte sich den Ball auf die Kelle, legte ihn sich in der Luft zurecht und schlenzte ihn am Torwart vorbei an den langen Pfosten, von dem er ins Tor sprang. Im dritten Viertel - nicht wie sonst zuvor erst kurz vor Schluss - gelang diesmal schon der Ausgleich, mit einem klugen, neben des Standbein des Torwarts platzierten scharf geschlenzten Ball.

Das vierte Viertel ergab dann sogar noch eine weitere Steigerung im Spannungsbogen dieses für die Deutschen so wichtigen Turniers, das sie ja auch mit dem klaren und offensiven Ziel Weltmeister angegangen waren. Nun führten sie plötzlich, und das Ziel schien nicht mehr weit entfernt zu sein. Und doch waren dies vielleicht die längsten 15 Spiel- und etlichen Unterbrechungsminuten, die diese Mannschaft je erlebt hatte. Der überraschenden Führung durch Mats Grambusch folgte dann doch noch kurz vor Schluss der Ausgleich per Strafecke, was bedeutete: den nächsten Auftritt von Jean-Paul Danneberg.

Der 20-jährige Torwart hatte schon den Penalty-Shootout gegen England entschieden, nun war er wieder im Tor gestanden und versuchte den Ball dem Gegner wegzufischen oder ihn abzublocken. Dannebergs Reflexe sind hervorragend, sein Instinkt für den Laufweg des Schützen ebenso, und am Ende entschieden sie dieses Turnier nach einem langen Turnier, einem kompletten Shootout und zwei allerletzten Duellen.