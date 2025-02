Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Hallen-WM einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Dienstag in Kroatien gegen den Iran mit 8:3 (2:1) durch. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel führt Deutschland die Tabelle in der Gruppe B mit sechs Punkten weiter an. Nicolas Proske, Ben Hasbach und Alec von Schwerin erzielten je zwei Treffer, außerdem waren Paul Dösch und Philip Schmid für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Porec erfolgreich. Am Tag zuvor hatte das DHB-Team einen souveränen Auftaktsieg gegen Malaysia (12:4) gefeiert. Am Mittwochabend (21 Uhr) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Argentinien an. Zuvor bestreiten die deutschen Frauen am selben Tag ihr zweites Spiel gegen Australien (13.30 Uhr).