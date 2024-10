Das Spiel in Indiens Hauptstadt Neu Delhi war das erste eines Testspiel-Doppelpacks, das zweite Duell mit den Gastgebern folgt am Donnerstag (11.30 Uhr) an gleicher Stelle. In Spiel eins erzielte Henrik Mertgens (4.) die frühe Führung für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), Lukas Windfeder (30.) erhöhte nach einer Strafecke kurz vor der Halbzeitpause.

Die beiden Partien in Neu Delhi dienen als sportlicher Rahmen und Auftaktveranstaltungen für die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK), die Freitag und Samstag in der Stadt stattfindet.