Selina Müller lacht, wenn sie auf das vergangene Wochenende zurückblickt. „Das war für die Zuschauer nervlich sehr anstrengend“, sagt die Hockey -Torhüterin des Münchner Sportclubs (MSC) über das erste Spiel der Playdown-Serie gegen Zehlendorf. Der MSC lag im Kampf um den Erstliga-Verbleib zurück, glich aus, musste einen Siebenmeter entschärfen und zu guter Letzt ins Penalty-Shoot-Out. „Aber ich habe ja gehalten“, sagt Müller, und die Zufriedenheit in ihrer Stimme verrät, warum sie ausgerechnet im Tor steht. Dort, wo sie an manchen Tagen in Sekundenbruchteilen ganz allein darüber entscheidet, in welcher Liga künftig gespielt wird; darüber, ob es für ihr Nationalteam in die nächste Runde oder nach Hause geht.

An diesem Samstag empfängt der MSC die Berlinerinnen zum Rückspiel, und falls nötig am Sonntag zum Entscheidungsmatch. Das Team verpasste die Playoffs um einen Punkt und muss deshalb genau wie die MSC-Männer in einer Best-of-three-Serie den Erstliga-Standort München verteidigen. Während die Männer als Aufsteiger von Anfang an das Saisonziel Klassenverbleib verfolgten, hatte sich Frauen-Trainer Jakob Cyrus für sein erneut stark verjüngtes Team weniger Aufregung gewünscht. Viele Verletzungen ließen jedoch keine feste Aufstellung zu. „Das hat man uns angemerkt, wir haben nie Ruhe reinbekommen“, sagt er.

Der Trend war dennoch positiv. Das Team sei „extrem gut“, sagt Kapitänin Philin Bolle. Dass das in der Tabelle nicht für die besten Acht reichte, liege daran, „dass wir im Moment mehr können, als wir zeigen“. Um das zu ändern, sei entscheidend, was für Klubs wie den MSC immer entscheidend ist: „dass man als Team mal zusammenbleibt“. Fakt ist aber auch, dass das zuletzt selten der Fall war. Ein starkes Liga-Gefälle isoliert München als Erstligastandort nicht nur geografisch. Die Hockey-Ballungsräume mit ihren finanziellen und unausgesprochenen Standortvorteilen liegen im Norden und Westen. Deshalb finden Spielerinnen und Spieler im MSC zwar beste Bedingungen vor, um früh erstklassig zu spielen. Sobald der Sprung in den A-Kader ansteht, wechseln aber viele.

Müller und Bolle sind 26 Jahre alt und Ausnahmen. Sie stehen als deutsche Nationalspielerinnen für das, was sich der MSC perspektivisch wieder öfter wünscht: den Beweis dafür, München nicht verlassen zu müssen, wenn es nach ganz oben gehen soll. Außerdem signalisiere es Spielerinnen anderer Klubs: „Wenn du zum Studium nach München kommen willst, kannst du dich hier zur Nationalspielerin entwickeln“, betont Cyrus. Wie Müller, die einst aus Mannheim kam.

Bolle wurde wie Müller zum A-Kader-Lehrgang im Feld eingeladen – und soll bleiben

Bolle stand nach der U21 immer wieder im erweiterten Kader, absolvierte aber weniger als eine Handvoll A-Länderspiele im Feld. Lange sah es danach aus, als sei die Tür zu. Sie spielte in der Halle für Deutschland, wurde dort gemeinsam mit Müller unter anderem Europameisterin. In diesem Frühling ging die Tür wieder auf. Bolle wurde wie Müller zum A-Kader-Lehrgang im Feld eingeladen – und soll bleiben. „Das hat mir gezeigt, dass man es schaffen kann, wenn man individuell fleißig ist und arbeitet“, sagt sie. Ein Wechsel sei wegen ihres Lehramtsstudiums zuletzt unmöglich gewesen. Nach dem Abitur aber habe sie bewusst entschieden, nicht zu wechseln, „weil der MSC mein Heimatverein ist und es sich irgendwie zu leicht anfühlte, sich ins gemachte Nest zu setzen“.

Bolle hat fast ein Jahr Referendariat hinter sich. Nationalspielerin mit Vollzeit-Anstellung aber sei eine Kombination, die kaum durchzuhalten sei. Vermutlich werde sie beruflich pausieren. „Ich habe mir diese Chance erarbeitet und sie bekommen – jetzt muss ich sie auch nutzen“, sagt sie. Cyrus freut Bolles späte Berufung in den Feld-Kader „sehr für sie und sehr für den Klub“. Er trainiert parallel zum MSC die deutsche U21 und hat dort aktuell fünf Münchner Spielerinnen im Kader. Die Wahrscheinlichkeit, solche Talente im Klub zu halten und nicht in der kommenden Saison wieder neu anzufangen, steigt mit jeder Spielerin, die den Sprung in den A-Kader beim MSC schafft. Auch Müller sieht Cyrus keinesfalls chancenlos auf eine späte Berufung, auch wenn die Plätze im Tor limitierter sind. Noch eine Vorstellung wie am vergangenen Wochenende – verbunden mit dem Klassenverbleib – wäre für Müller vor der Sommerpause aber sicher eine gute Empfehlung in eigener Sache.