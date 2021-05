Die Hockey-Männer des Münchner Sportclubs steigen nach dem pandemiebedingten Abbruch des Spielbetriebs in den zweiten Bundesligen nach aktuellem Stand nicht in die erste Liga auf. Das teilte der Deutsche Hockey-Bund am Mittwoch in einem Beschlusspapier mit, das in diesem Punkt der Empfehlung einer Task-Force folgte, die zur Beurteilung der Situation in den zweiten Bundesligen eingesetzt worden war. Die auf zwei Jahre gestreckte Saison 2019/21 wird nach der kompletten Hin- und Rück-, jedoch ohne Aufstiegsrunde gewertet. Die jeweiligen Tabellenersten steigen auf. In der Männer-Staffel Süd ist das Frankfurt, das einen Punkt vor dem MSC liegt. Die Münchner beraten nach Angaben von Trainer Patrick Fritsche intern über mögliche rechtliche Schritte gegen den Beschluss.